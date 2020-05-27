 

«Пандемия превратила нас в дармоедов»: Михаил Ефремов высказался о положении артистов на карантине

27.05.2020, 15:53, Разное

Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий Михаил Ефремов высказался о положении артистов на карантине. Заслуженный артист Российской Федерации заявил, что пандемия коронавируса превратила его коллег в дармоедов.
Людям его профессии очень непросто, поскольку закрыты театры и нет ни спектаклей, ни репетиций, ни съемок. В отличии от футболистов, которые могут зарабатывать, играя при пустых трибунах, артисты не могут прожить без зрителя.
По словам Михаила Ефремова, даже гармонист и барабанщик, замеченные ранее на матчах чемпионата Белоруссии по футболу, не помогут играть спектакли ему и его коллегам, информирует «Спорт-Экспресс».

Отметим, что о положении артистов на карантине ранее говорили и другие представители шоу-бизнеса. К примеру, Иосиф Пригожин признался, что почти все российские исполнители бедствуют из-за невозможности зарабатывать. Такого же мнения Валерия, Тарзан и Эдгард Запашный.



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