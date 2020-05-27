Грузия готова принять российских специалистов в лаборатории Лугара

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27.05.2020, 15:53, Новости дня

Руководитель грузинского Центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе сообщил о готовности Исследовательского центра общественного здравоохранения имени сенатора Ричарда Лугара принять российских специалистов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Приезжайте, посмотрите. Мы все покажем, мы транспарентны», – сообщил он.

По его словам, высказанные накануне МИД РФ претензии по работе лаборатории Лугара «политически мотивированы и связаны с партнерством Грузии и США».

Как отметил Амиран Гамкрелидзе, «Россия завидует белой завистью, потому что до открытия этой лаборатории в Тбилиси Грузия отправляла некоторые материалы на исследования в Россию».

Москва ждет от Тбилиси ответа на запрос о посещении Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара российскими специалистами, сообщил МИД РФ во вторник. Ведомство отмечает, что посещение Центра им. Лугара в Грузии российскими профильными экспертами пока не получается.

«Грузинская сторона до сих пор предметно не отреагировала на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита. Ждем официальной реакции Тбилиси», – говорится в заявлении.

Указывается, что российские эксперты должны посетить центр только при предоставлении гарантий доступа во все лабораторные корпуса, что позволит «обеспечить его реальную проверку».

«Продолжим работать с Вашингтоном и Тбилиси на предмет получения внятных ответов на поставленные нами вопросы», – отмечает МИД.

Накануне в МИД РФ заявили, что Москва ждет от Тбилиси ответа на запрос о посещении Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара российскими специалистами.



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