 

Актриса Анна Уколова рассказала, почему родила ребенка от мужа только через 11 лет после знакомства

27.05.2020, 15:53, Разное

Анна Уколова в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что родила ребенка от супруга лишь через 11 лет после первой встречи. Актриса подчеркнула, что для нее была неприемлема беременность «по залету».
42-летняя Анна Уколова поделилась, что познакомилась с будущим мужем Сергеем Пугачевым в клубе в Москве. Актриса сразу ему сказала, что «он будет ее», так и получилось. Избранник также проявлял настойчивость, ухаживал, провожал домой и однажды на вокзале признался в своих чувствах. Возлюбленные начали вместе жить с 2000 года, однако не расписывались, поскольку артистка предложила Пугачеву «нагуляться», поездить по другим странам, и только потом думать о ребенке. Уколова уверяла супруга, что когда она захочет, тогда все и получится, поскольку не любит беременности «по залету». Все вышло так, как она желала, и 18 мая 2011 года в семье появился сын Макар.



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