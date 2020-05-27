Спикер Рады заявил о своей принципиальной позиции по русскому языку

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27.05.2020, 15:53, Новости дня

Языковое законодательство на Украине следует реформировать, однако в правящей партии «Слуга народа» нет единого мнения по этому вопросу, сообщил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

В частности, сообщил Разумков в интервью изданию «Главком», проблемы возникают в вопросе квот на телевидении и радио. Он также напомнил, что многие граждане Украине говорят на разных языках, и в итоге должны быть учтены интересы всех.

Разумков также заявил, что политики стараются «заработать баллы» на языковом вопросе, если бы не это, по его словам, удалось бы решить уже множество проблем. Политик уверен, что его коллегам следует думать не о том, как воспримут их слова по языковому вопросу, а смогут ли они объединить украинское общество.

Спикер Рады также напомнил, что во время предвыборной кампании он использовал русский язык. «И это была моя принципиальная позиция, которую я аргументировал. Сейчас я являюсь чиновником, председателем Верховной Рады, и на работе общаюсь исключительно на украинском языке. На эфирах я тоже общаюсь на украинском, но, если ко мне обращается человек на русском, я 100-процентно перехожу на русский», – сообщил он.

В апреле постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что русский язык подвергается двойной дискриминации в связи с планами Киева перевести русскоязычные школы на украинский уже в следующем году.



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