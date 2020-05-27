 

Песков оценил возможность сделать 24 июня выходным из-за Парада Победы

27.05.2020, 15:51, Разное

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что день проведения Парада Победы в этом году с большой долей вероятности может стать нерабочим. Ранее стало известно, что торжественное мероприятие состоится 24 июня.

Также в Кремле уточнили, что приглашения на Парад Победы получат лидеры государств СНГ. На вопрос, посетит ли Москву президент Украины Владимир Зеленский, пресс-секретарь не смог однозначно ответить. “Если вам это не ясно, как нам может быть это ясно?”, – цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.



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