Сетевые эксперты приписали Егору Криду роман с мужчиной

27.05.2020, 15:51, Разное

Приятель часто сопровождает 25-летнего вокалиста на

публичных мероприятиях. Егор и Стас вместе отмечали прошлый Новый год, а затем

провели зимние каникулы в Дубае.

Накануне Стасу Калинкину исполнилось 30 лет. В день рождения

рядом с мужчиной был лучший друг Егор Крид. В четыре утра во время вечеринки приятели

устроили прямой эфир в “Инстаграм”. Егор и Стас показали, как весело им вместе.

Близкое общение мужчин насторожило диванных экспертов. Сетевые

аналитики пришли к выводу, что менеджера и вокалиста связывает нечто большее, чем

дружба. Тем более, Калинкин и Крид уже давно не были замечены в отношениях с

девушками. Отметим, что слухи о нетрадиционной ориентации Егора Крида

муссируются уже давно. Между тем каких-либо доказательств гомосексуальности

вокалиста нет.

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Публикация от Stanislav Kalinkin (@kalinkin_stas) 23 Мар 2019 в 9:01 PDT

Отметим, что не так давно те же сетевые эксперты обсуждали выступление Егора Крида с бывшей девушкой, певицей Нюшей. Обывателям показалось, что во

время исполнения номера между экс-возлюбленными пробежала искра. Фанаты решили, что артисты до сих пор испытывают друг к другу романтические

чувства.