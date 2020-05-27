Сетевые эксперты приписали Егору Криду роман с мужчиной
27.05.2020, 15:51, Разное
Приятель часто сопровождает 25-летнего вокалиста на
публичных мероприятиях. Егор и Стас вместе отмечали прошлый Новый год, а затем
провели зимние каникулы в Дубае.
Накануне Стасу Калинкину исполнилось 30 лет. В день рождения
рядом с мужчиной был лучший друг Егор Крид. В четыре утра во время вечеринки приятели
устроили прямой эфир в “Инстаграм”. Егор и Стас показали, как весело им вместе.
Близкое общение мужчин насторожило диванных экспертов. Сетевые
аналитики пришли к выводу, что менеджера и вокалиста связывает нечто большее, чем
дружба. Тем более, Калинкин и Крид уже давно не были замечены в отношениях с
девушками. Отметим, что слухи о нетрадиционной ориентации Егора Крида
муссируются уже давно. Между тем каких-либо доказательств гомосексуальности
вокалиста нет.
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Отметим, что не так давно те же сетевые эксперты обсуждали выступление Егора Крида с бывшей девушкой, певицей Нюшей. Обывателям показалось, что во
время исполнения номера между экс-возлюбленными пробежала искра. Фанаты решили, что артисты до сих пор испытывают друг к другу романтические
чувства.
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