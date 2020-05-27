Пресс-секретарь Майка Пенса вылечилась от коронавируса

27.05.2020, 15:50, Новости дня

Пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса Кэти Миллер объявила, что она вернулась к работе, после того как взятые у нее три теста на коронавирус дали отрицательный результат.

У нее было выявлено заболевание несколько недель назад.

Пресс-секретарь также сообщила, что она беременна.

«Сегодня вернулась к работе после трех отрицательных тестов на COVID-19. Спасибо всем моим замечательным врачам и всем, кто поддерживал меня, – написала Миллер в Твиттере. – Я не справилась бы с этим без моего замечательного мужа, который проявил такую большую заботу к своей беременной жене».

8 мая администрация Трампа сообщила, что у Миллер, которая является женой высокопоставленного сотрудника Белого дома Стивена Миллера, диагностирован COVID-19.