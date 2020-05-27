 

Белый дом изучает возможность стимулирующих выплат за возвращение американцев к работе

27.05.2020, 15:50, Новости дня

Директор Национального экономического совета Ларри Кадлоу заявил, что администрация Трампа рассматривает возможность денежных выплат, чтобы стимулировать безработных американцев к возвращению на предыдущую работу или к поиску новой.

«Это то, что мы изучаем очень тщательно», – сказал он в интервью телеканалу Fox News во вторник.

Кадлоу выразил мнение, что увеличение еженедельных пособий по безработице на 600 долларов, вступившее в силу в марте, отвращало людей от возвращения к работе.

Он не уточнил, какой может быть сумма бонуса для безработных.

Кадлоу выразил оптимизм по поводу состояния американской экономики, несмотря на рост безработицы.

«Имеющиеся признаки демонстрируют проблески надежды и роста, и самих этих признаков становится все больше», – сказал он.

Заявление Кадлоу прозвучало в то время, как республиканцы начали намечать альтернативу законопроекту об антикризисной помощи в связи с коронавирусом объемом 3 триллиона долларов, принятому демократами в Палате представителей.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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