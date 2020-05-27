В РФ предсказали «спячку» коронавируса

27.05.2020, 15:48, Новости дня

В первой половине июня в РФ будет наблюдаться активное распространение коронавируса, затем вирус «впадет в спячку», сообщил заместитель директора ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова» Николай Филатов.

«Я думаю, что две недели летних мы еще активно половим коронавирус в популяции, а потом он просто уйдет в спячку, его даже найти будет трудно. Я так думаю, мои знания в области развития эпидемического процесса позволяют мне сделать такой вывод», – сказал он в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее в РФ утвердили санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса до 2021 года.

Отметим, что в среду число выздоровевших за сутки в РФ пациентов с коронавирусом вновь превысило количество выявленных случаев.

Директор Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, член-корреспондент РАН Олег Карпов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что на фоне эпидемии коронавируса в РФ произошла мобилизация всей системы здравоохранения, страна достойно справляется с распространением инфекции.