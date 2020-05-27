Собянин предложил открыть в Москве всю непродовольственную торговлю

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27.05.2020, 15:48, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил открыть всю непродовольственную торговлю.

Собянин предложил с 1 июня открыть в Москве всю непродовольственную торговлю, передает РИА «Новости».

«Второе – раскрыть часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с человеком: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и так далее», – сказал он.

Мэр столицы отметил также, что с 1 июня предлагается составить графики прогулок для жителей каждого дома в столице.

«Пожалуй, самое главное для граждан – эти месяцы, которые многие из них просидели дома, даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в сквере, в парке и так далее», – сказал градоначальник.

Мэр Москвы отметил, что это очень сложное решение.

«Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки», – отметил глава города.

Собянин пообещал «максимально простую и доступную схему», однако призвал не выходить всем одновременно, а «неделю-другую пожить, посмотреть, как ситуация будет развиваться».

«Я думаю, что будет нормально все, но тем не менее надо страховаться», – добавил он.

По словам мэра столицы, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизировалась, она контролируется и будет улучшаться. При этом открытие производств и строительных компаний в столице не ухудшило эпидемиологическую ситуацию в городе, подчеркнул Собянин.

«Те меры, которые мы приняли после 12 мая – раскрытие промышленности и строительства и ряд других мероприятий, одновременно с такими жесткими достаточно санитарными требованиями, позволили нам не только стабилизировать ситуацию, значительно ее улучшить, и сегодня можно уже говорить о следующих шагах выхода из этой кризисной ситуации», – сказал Собянин.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с коронавирусом в Москве полностью контролируемая.



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