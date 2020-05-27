 

Путин поручил направить медиков из Москвы на помощь регионам в борьбе с COVID-19

27.05.2020, 15:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с мэром столицы Сергеем Собяниным распорядился направить московских врачей в регионы, где сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом.

Бригады медиков по распоряжению президента будут отправлены в Дагестан, Осетию, Ингушетию, Забайкальский край, Владимирскую, Псковскую области. Собянин Путину пообещал доложить об исполнении этого поручения.

При этом в Москве, по словам главы государства, самый тяжелый сценарий развития ситуации с коронавирусом удалось предотвратить.

«Ситуация с коронавирусом в РФ в целом и в Москве стабилизируется», – сказал Путин, передает ТАСС.



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