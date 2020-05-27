Скандалы: Спасти своих

27.05.2020, 15:42, Разное

Среди претендентов на господдержку оказались предприятия, которые связывают с чиновниками, силовиками и депутатами

Эпидемия коронавируса пагубно отразилась на российской экономике, и отечественный бизнес ощутил это на себе в полной мере, однако, есть компании, которые могут в первую очередь рассчитывать на государственную поддержку – привилегированное положение им обеспечивает близость к власть имущим. 2 апреля был обнародован обновленный перечень системообразующих для отечественной экономики предприятий, который подготовил Минэкономразвития. Список не менялся с 2015 года – периода резкого падения национальной валюты. Тогда в него были включены всего 197 организаций. После этого некоторые предприятия, которые отвечали критериям системообразующих, подавали заявки на включение в список, но их статус до последнего времени оставался неясным. Пандемия коронавируса заставило правительство обновить перечень, и в результате он увеличился более чем втрое: теперь в него входят 646 компаний. После этого глава правительства РФ Михаил Мишустин выступил с инициативой не устанавливать единый перечень компаний, а вместо этого поручить отраслевым министерствам вести свои списки в постоянном режиме и предоставлять их на рассмотрение в правительство. 21 апреля Минпромторг обнародовал уже иной список, где было 246 позиций, но перечень сразу же начал активно дополняться. В отличие от старого варианта там были указаны критерии попадания в список для каждой из отраслей экономики. Тем не менее, не обошлось без скандалов – в новом перечне газета «Ведомости» увидела компанию телеведущей Ксении Собчак, которая, как сообщило издание со ссылкой на источники, попала туда благодаря воздействию со стороны матери Собчак – сенатора Людмилы Нарусовой. Позже, 21 мая, эту компанию исключили из данного списка. Скандал помог обратить внимание на сомнительный лоббизм семьи. Однако, это уникальный случай. Посмотрим, какие ещё неслучайные компании попали в список.

Системообразующие предприятия могут рассчитывать на существенную поддержку государства: льготные кредиты, субсидирование процентных ставок в размере 6% и обеспечение 50% кредита государственными гарантиями Минфина.

Депутатские активы

В перечне присутствуют юридические лица, оформленные на обладателей депутатских мандатов или их родственников. Для примера, АО «Труд» имеет самое непосредственное отношение к парламентарию Госдумы Сергею Тену, представляющему фракцию «Единой России». 74,47% компании числятся за его матерью Людмилой Тен, по 12,25% — за его сестрами Ивой Трачук и Еленой Тен. «Труд» занимается строительством дорог, и за 9,5 лет государственные подряды принесли компании 104,7 миллиарда рублей. Одним из ключевых заказчиков стал Росавтодор. Пользуется поддержкой властей и компания ООО «Автодоринжиниринг», принадлежащая через ООО «Центроторг» Софии Серпер, матери Евгения Серпера, коллеги Тена по фракции. За шесть лет компания получила госконтрактов более чем на 38 миллиардов рублей за ремонт и содержание автодорог. В качестве основного заказчика выступало ФКУ «Поволжуправавтодор».

Среди организаций, которые могут рассчитывать на поддержку, также оказалось ООО «Специализированный застройщик «БизнесСити», связанное с депутатом Госдумы от КПРФ Александром Некрасовым. Организация принадлежит ООО «Парус», а его учредители – Анна Некрасова, предположительно, дочь парламентария, и Майя Пискунова. На последнюю зарегистрировано 16 компаний, связанных со сферой строительства. Интересно, что эта женщина в 2019 году наряду с Александром и Еленой Некрасовыми проходила в качестве ответчика по иску о субсидиарной ответственности. По данным издания «Коммерсантъ», Пискунова входит в топ-менеджмент ГК «Лидер Групп», которую связывают с семьёй депутата.

Предприятия «Межениновская птицефабрика» и «Новосибирская птицефабрика», связанные с представителем думской фракции «Единой России» Андреем Каличенко, числятся в списке Минсельхоза. Учредители «Новосибирской птицефабрики» — предприятия «Аист» Андрея Чуркина бизнес-партнера Каличенко, и «Электромонтаж». Последняя организация, по данным ФБК, находится под руководством друга Каличенко, депутата новосибирского областного заксобрания Ивана Сидоренко и оформлено, судя по всему, на его мать и Владимира Каличенко. Чуркину же принадлежит и 26,27% «Межениновской птицефабрики».

Еще один депутат-единоросс Аркадий Пономарев учредил АО «Молвест», также числящееся в списке Минсельхоза, и значится его единственным владельцем. Годовой доход молочного завода парламентария, который выпускает такие бренды, как, например, «Вкуснотеево» и «Волжские просторы», составляет 19 миллиардов рублей.

В перечень попала и группа компаний «Нэфис» еще одного члена фракции «Единой России» Ирека Богуславского. Один из брендов компании – соусы Mr. Ricco.

Поддержку получит и группа компаний «Регионы», которую создал парламентарий-единоросс Зелимхан Муцоев вместе с владельцем АФК «Система» Владимиром Евтушенковым. В числе проектов группы – недавно открывшийся в столице парк развлечений «Остров мечты» и новое колесо обозрения на ВДНХ. В качестве совладельцев группы числятся сыновья депутата Амиран и Алихан Муцоевы и их дядя Амирхан Мори.

Оказавшееся в перечне предприятие «Челябинский кузнечно-прессовый завод» принадлежит парламентарию от «Справедливой России» Валерию Гартунгу и его семье: за депутатом, его супругой и детьми числится более 95% акций.

Силовые структуры

В списке предприятий, которые получат господдержку, оказались не только компании, связанные с депутатами. В стороне не остались и организации, аффилированые с силовиками и их родственниками. Виктор Чечихин, зять главы Росгвардии Виктора Золотова, владеет долей (9%) ООО «Главстрой-СПБ Специализированный застройщик», обнаружившегося в списке, а оставшаяся часть принадлежит Олегу Дерипаске. Бизнесмен контролировал актив через офшорную компанию Fenestraria Consultants, а управление ею осуществлял напрямую. После того, как в силу вступили экономические санкции, Дерипаска переписал компанию на доверенных лиц.

С ведомством Золотова связывают и не обделенное помощью властей АО «Дружба народов Нова». Мясокомбинат «Дружба народов» является эксклюзивным поставщиком продуктов для Росгвардии и, к слову, фигурирует в расследовании ФБК: его авторы отмечают, что цена каждого продукта завышалась в 2-3 раза. Сам комбинат перешел к российскому предпринимателю из Санкт-Петербурга Борису Ванинскому от украинского олигарха Юрия Косюка. Кстати, именно у Ванинского компания, якобы связанная с экс-премьером Дмитрием Медведевым приобрела дворец Кушелева-Безбородко в Северной столице, и интересно, что Борис Кантемиров, один из соучредителей «Дружбы народов», занимал пост гендиректора фирмы, чьи владения находятся по соседству с неофициальной рублевской резиденцией Медведева.

В список предприятий металлургической промышленности Минпромторга, которые должны получить господдержку, вошла компания «Металлсервис-Групп», чей основной вид деятельности — «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Она входит в холдинг «Металлсервис», занимающийся продажей металлопроката. Чтобы уловить связь с силовыми структурами, достаточно ознакомиться со списком ее учредителей: Фонд поддержки антитеррористических подразделений органов обеспечения безопасности «Антитеррор», ЧОП «Фирма Центр — К», Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России. Перечисленные выше организации находятся под контролем ветеранов спецслужб. Доход «Металлсервис-Групп» не слишком высок, но ее материнская компания успешно зарабатывает на госконтрактах. В 2018 году ее годовой оборот составил более 90 миллиардов рублей. Доход приносят и дочерние компании, которые также работают с госконтрактами.

Отметилась в списке претендентов на господдержку и компания, принадлежащая ветеранам от ФСО и ФСБ – АО «Прядильно-ниточный комбинат имени Кирова». Ранее актив принадлежал Дмитрию Михальченко, а после того, как он был арестован в марте 2016 года, компания перешла к Людмиле Муровой, супруге Евгения Мурова, ранее возглавлявшего ФСО России, и Николаю Негодову, отставному майору ФСБ и давнему партнеру Михальченко. Гендиректором группы компаний, согласно данным «Новой газеты», является Никита Муров, внук бывшего главы ФСО. Евгений Муров – довольно интересная персона. В СМИ появлялась информация не только о его симпатии Михальченко, но и о принадлежащей экс-силовику элитной недвижимости. Издание «Собеседник», в частности, писало о записанных на 72-летнюю жену Мурова объектах — участке на Рублевке стоимостью в 461 миллион рублей, пятикомнатную квартире в Даевом переулке за 50 миллионов рублей, а также квартире в Санкт-Петербурге за 150 миллионов рублей, «трешке» на Остоженке за 300 миллионов рублей и квартире на Новом Арбате за 160 миллионов рублей. Что касается самого Мурова, то похоже, что ему принадлежит дача на Валдае по соседству с резиденцией главы государства. Там ранее жили Негодов, Михальченко и Виктор Золотов с семьей.

Перечень «системообразующих» предприятий пополнила компания «Фарадей» — это крупнейший поставщик обуви для силовых структур. Ее владелицей является Светлана Андрианова, которая также является соучредителем зарегистрированной в Словакии фирмы Ivera Invest. Четыре года назад зарубежную компанию возглавлял Петр Овсянников, женатый на дочери подполковника ФСБ Марата Медоева. По данным СМИ, Медоев выступил в качестве одного из заказчиков громкого «дела Голунова».

В списке фигурирует и компания «Бетэлтранс», осуществляющая поставки шпал и бруса для нужд железных дорог, а контролирует также один из выходцев силового блока.

Дружеские и родственные связи

Получить господдержку сможет и компания «Бургер.рус» — юридическое лицо Burger King, зарегистрированное в России. Владельцем организации является Александр Колобов, основной акционер популярной сети кофеен «Шоколадница». Часть акция сети принадлежит Леониду и Неле Левитиным. Леонид Левитин – брат помощника президента Игоря Левитина. Колобов также ведет бизнес с сыном первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова – они владеют компанией «Фрутти».

Государство не оставило без поддержки и родственников вице-премьера Татьяны Голиковой. Речь идет о предприятии «Первоуральский новотрубный завод», принадлежащем Челябинскому трубопрокатному заводу. Главный акционер этого предприятия – экс-сенатор от Челябинской области Андрей Комаров. Известно, что он в дружеских отношениях с бывшим министром промышленности Виктора Христенко – супругом Голиковой. «Новая газета» сообщала, что Христенко, покинув правительство, приобрел у Комарова и члена совета директоров ЧТПЗ Олега Кустикова гольф-поля, оценивающиеся в миллиарды рублей, а сын Христенко Владимир долгое время состоял в совете директоров данного предприятия. Кроме того, по данным СМИ, примерно 9,2% акций ЧТПЗ принадлежат офшорной компании Bounceward LTD, аффилированной с Владимиром Христенко. Кипрский офшор значится в базе Международного консорциума журналистских расследований. Его директором является Ксения Георгиадес, также возглавляющая Polynite Limited, принадлежащий, по сообщениям «Ведомостей», опять же, Владимиру Христенко. Если верить сообщениям в сети, в качестве основного акционера компании в базе данных был указан Сергей Моисеев. Его имя и фамилия совпадают с данными финансового директора группы ЧТПЗ. Сейчас он и бывший зам Христенко в Минпромторге Андрей Дементьев владеют фондом прямых инвестиций.

Поддержка аграрного сектора

Вспомним видеоролик 2019 года, запечатлевший, как проводят время экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, экс-пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова и бывший шеф протокола главы правительства Мария Ентальцева на борту частного самолета. На видео попал момент, где Ткачев произносит тост: «За аграрное лобби!». Несмотря на тот факт, что он покинул пост министра сельского хозяйства еще до того, как был снят этот ролик, «аграрное лобби», вероятно, по-прежнему актуально – три предприятия Ткачева вошли в подготовленный Минсельхозом список системообразующих компаний. Это «Агрокомплекс им.Н.И.Ткачева», «Агрокомплекс Ростовский» и «Птицефабрика Акашевская» (последние два входят в холдинг).

«Агрокомплекс имени Ткачева» был основан еще отцом бывшего министра. В тот период, когда Ткачев занимал пост губернатора Краснодарского края, а потом возглавлял Минсельхоз, компания получила огромные сельскохозяйственные угодья. Издание «Коммерсантъ» писало в мае прошлого года, что у холдинга имеются финансовые затруднения, так как он вынужден выплачивать огромные проценты по кредитам: при выручке в 50 миллиардов рублей выплаты составляли почти пятую ее часть. Интересно, что уже тогда часть выплат процентов по кредитам легла на государство. Теперь, как ни парадоксально это звучит, ситуация с коронавирусом может способствовать тому, что бизнес Ткачева рассчитается с долгами в еще более сжатые сроки. Об «Акашевской птицефабрике», в свою очередь, известно, что формально ею владеет Мария Лисицина – в период губернаторства Ткачева она работала на разных должностях в региональном правительстве.

Рука Кремля в Европе

Не оставили без внимание и фирму «Атлантик-пак», которая производит пластмассовую упаковку для мясных и молочных продуктов. Компания входит в «Агроком Холдинг», которым владеет бизнесмен из Ростовской области Иван Саввиди. Формально бизнес записан на его супругу Киряки Саввиди, а предприниматель является главой совета директоров. Пресса давно уже называет Саввиди лоббистом интересов Кремля в Европе, и он уже успел отметиться в Греции, на Кипре и в Македонии. Так, в июле 2018 года, американское издание издание BuzzFeed и международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на МВД Македонии сообщали о причастности Саввиди к организации протестов против переименования Македонии. В частности, по их информации, российский предприниматель передал стороне, выступающей против переименования, как минимум 300 тысяч евро на эти цели. Россия, как мы помним, выступала против переименования Македонии, ведь это означало достижение согласия между ней и Грецией и возможность в перспективе вступить в НАТО. Незадолго до этой истории Греция выслала из страны двух российских дипломатов и закрыла въезд еще для двоих, обвинив их во вмешательстве в интересы Афин на Балканах и в попытках сорвать греко-македонский договор.

В этом году стало известно, что Саввиди мог приложить руку к попыткам Кремля добиться контроля над Кипром: в местной русскоязычной прессе появилось сообщение о том, что бизнесмен будто бы помогает партии «Я — гражданин» получить места в парламенте в 2021 году путем подкупа избирателей, действуя при поддержке администрации президента РФ.

Керимов и компания

В перечень попал крупный логистический холдинг «Деловые линии» и его служба управления недвижимостью – ООО «ОКН». Формально они никак не связаны друг с другом, но предприятия контролируются одной группой лиц, в которую входят Магомедрасул Гаджиев, Григорий Гурарий и Татьяна Башмакова. Последняя, по информации Forbes, относится к ближнему кругу российского сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова. Как пишут различные издания, Саид Керимов, сын бизнесмена, в 2017 году передал Башмаковой одну из своих компаний – «Эйр Синема». Григорий Гурарий, в свою очередь, представляет интересы парламентария Госдумы от «Единой России» Заура Аскендерова. По данным, которые можно найти в интернете, в разные годы Гурарий являлся учредителем четырех разных организаций, и все они были связаны с Аскендеровым. Что касается Магомедрасула Магомедовича Гаджиева, он может быть сыном еще одного дагестанского депутата Госдумы Магомеда Гаджиева. Как писали СМИ, парламентарий близок к Керимову.

Антон Надточеев