Мнение: Starlink Илона Маска будет использован в военных целях

27.05.2020, 15:40, Разное

По следам недавних публикаций.

В марте, Владимир Орлов опубликовал материал https://colonelcassad.livejournal.com/5705464.html о том, что спутниковая сеть Starlink запускаемая Илоном Маском, связана с Пентагоном и будет использована в военных целях. Тогда на Орлова некоторые гнали волну, что мол все это конспирология. Ну так вот…

Как сообщает SpaceNews, армия США подписала трехлетнее соглашение с SpaceX о тестировании спутниковой широкополосной услуги Starlink .

20 мая Армия и SpaceX подписали Соглашение о совместных исследованиях и разработках ( CRADA ), сообщил источник в армии. Это позволит армии использовать широкополосную связь Starlink, чтобы определить, следует ли ее развертывать для более широкого использования.

«CRADA обычно используются военными для оценки технологий и услуг частного сектора, прежде чем он берет на себя обязательство покупать их», – пишет SpaceNews. «В этом случае армия хочет иметь возможность оценивать производительность интернет-службы на низкой околоземной орбите [LEO] Starlink при подключении к военным системам. Армия будет искать ответы на ключевые вопросы, например, какое наземное оборудование ей нужно будет использовать для интеграции Starlink и сколько работы системной интеграции может потребоваться ".

Армейский источник, который говорил с SpaceNews, сказал, что сделка с SpaceX "позволит армии понять потенциальные применения современных достижений в коммерческой радиосвязи SATCOM, таких как новое созвездие Starlink LEO и современные разработки терминалов SATCOM, способные отслеживать спутники LEO

По сообщениям, за проектом будет наблюдать Центр C5ISR Командования по развитию боевых возможностей на военном полигоне в Абердине, штат Мэриленд.

Армия также ранее подписывала CRADA «с такими компаниями, как Кратос и SES, чтобы оценить использование коммерческого SATCOM», пишет SpaceNews. По имеющимся сведениям, армия стремится улучшить спутниковую связь, поскольку ее нынешняя система доступа к геостационарным спутникам имеет высокую задержку и малую пропускную способность. «Командные центры армии осуществляют доступ к геостационарным спутникам через большие тарелки, которые установлены на трейлерах и не очень мобильны», – пишет SpaceNews, цитируя одного представителя армии, который говорит, что нынешняя система похожа на «соломинку», потому что она не обеспечивает достаточно пропускная способность для поддержки своих пользователей.

«Чтобы использовать широкополосный LEO, такой как Starlink, армии понадобятся плоские антенны для отслеживания тысяч спутников. Стоимость оснащения армейских подразделений новыми наземными терминалами будет одной из проблем, которые CRADA будет исследовать», – пишет SpaceNews. Как и следовало ожидать, армия также оценит безопасность как часть своих испытаний.

Мы связались с SpaceX и армией по поводу сделки сегодня и обновим эту историю, если получим какой-либо ответ.

SpaceX находится в процессе запуска тысяч спутников на низкой околоземной орбите, чтобы обеспечить широкополосную связь с меньшими задержками и более высокими скоростями, чем те, которые предлагаются геостационарными спутниками. SpaceX планирует предложить широкополосную во всем мире и в некоторых частях Соединенных Штатов в этом году , с акцентом на районах с низкой плотностью , которые испытывают недостаток современной широкополосной связи.

В дополнение к своему плану для жилой широкополосной связи, SpaceX уже закладывал основу для продажи Starlink военным. В октябре 2019 года президент и главный исполнительный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила SpaceNews, что рассматривает армию как потенциального клиента широкополосного доступа. «Мы говорим с армией о Starlink и Starship », – сказала она в то время.

В октябре Shotwell также заявил, что ВВС используют Starlink для тестирования зашифрованных интернет-сервисов для военных самолетов, сообщило агентство Reuters . «Мы обеспечиваем широкую полосу пропускания в кабине самолетов ВВС», – сказал Шотвелл. «Сейчас мы просто тестируем возможности и выясняем, как заставить их работать».

Контракты с военными отделениями и другими крупными организациями могут иметь решающее значение для обеспечения финансового успеха Starlink. Спутниковые компании LEO уже давно обанкротились , и генеральный директор SpaceX Элон Маск недавно заявил, что «это будет большой шаг вперед, чтобы иметь больше нуля [спутниковых компаний LEO] в категории несанкционированных».

https://arstechnica.com/information-technology/2020/05/spacex-and-us-army-sign-deal-to-test-starlink-broadband-for-military-use/?amp=1 – цинк