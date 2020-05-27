Джоан Роулинг выпускает новую книгу, и первые главы уже доступны бесплатно

27.05.2020, 15:35, Разное

Создательница истории про мальчика, который выжил после встречи со страшным волшебником Волан-де-Мортом, уже давно известна не только как литературная “мама” Гарри Поттера. Помимо 7 книг о школе магии и волшебства “Хогвартс” Джоан Роулинг также выпустила историю об английском пригороде “Случайная вакансия” и четыре детектива про сыщика Корморана Страйка (последние выходили под псевдонимом Роулинг “Роберт Гилбрэйт”). Вскоре эта личная библиография пополнится: в ноябре 2020 года Джоан Роулинг выпустит новую волшебную сказку под названием “Икабог”. Более того – первые две главы этой истории уже можно прочесть на одноименном сайте The Ikabog.

Не лишенную политического окраса сказку о страшном монстре Икабог (который, конечно же, ест маленьких детей), о правде, а также о злоупотреблении властью Джоан Роулинг придумала еще 10 лет назад, но вернуться к этой истории решила лишь сейчас, на карантине. По словам писательницы, сегодня как никогда важно давать маленьким читателям возможность путешествия в волшебный мир, и потому она решила вытащить своего “Икабога” с чердака и завершить начатое. Повлияли на ее решение вернуться к прошлому и дети самой Роулинг: 17-летний Дэвид и 15-летняя Маккензи (по-видимому, дочь писательницы от первого брака, 26-летняя Джессика, участвовала в этом процессе меньше).

Джоан Роулинг

В последние недели я была полностью погружена в этот придуманный мир, в который, как я сама думала, уже никогда больше не вернусь с визитом. Пока я работала над завершением этой книги, я начала каждый вечер читать главы своей семье. И первые два читателя “Икабога”, мои дети, сказали мне, что помнят эту историю еще с раннего детства и даже потребовали вернуть свои любимые моменты (и я подчинилась),

– говорит Роулинг в обращении на сайте этого проекта. Новые главы истории теперь будут выходить каждую неделю, а закончится их публикация 10 июля. В ноябре же, когда книга поступит в продажу, авторский гонорар самой Роулинг с прибыли – то есть “роялтиз”, пойдет на поддержку тех, кто больше всего пострадал во время пандемии коронавируса. Рассчитанный на аудиторию от 7 до 9 лет, “Икабог”, по мнению писательницы, предназначен именно для чтения вслух перед сном. Но и сами маленькие читатели также могут осилить этот сюжет самостоятельно. Кстати, специально для последних Роулинг также придумала конкурс: каждый желающий сможет прислать свои иллюстрации к книге, и лучшие из них будут напечатаны в будущем бумажном издании.

Мне хочется, чтобы ваше воображение ничего не сдерживало. Креативность, изобретательность, упорство – вот самые важные вещи. А технические навыки интересуют нас куда меньше.