 

Москвичку оштрафовали за езду ребенка за рулем каршеринга

27.05.2020, 15:30, Новости дня

Мировой суд оштрафовал на 50 тыс. рублей женщину, посадившую девятилетнего сына за руль во время поездки на каршеринговой машине, сообщила пресс-секретарь Черемушкинского суда Москвы.

В суде сообщили, что женщину признали виновной «в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 151.2 УК РФ». Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Данная статья, вводящая наказание за вовлечение несовершеннолетнего в действия, опасные для его жизни, предусматривает лишение свободы до одного года. Штраф 50 тыс. рублей – минимальное предусмотренное наказание.

В феврале сообщалось, что в Москве женщину, посадившую за руль каршерингового автомобиля ребенка, привлекли к административной ответственности.



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