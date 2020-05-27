Путин дал Собянину поручение по параду Победы

27.05.2020, 15:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину доложить о взаимодействии федеральных и московских властей по проведению парада Победы.

Он также отдельно попросил Собянина рассказать о прогнозах по дальнейшему поэтапному снятию ограничений, передает РИА «Новости».

Собянин на встрече с Путиным отметил, что открытие производств и строительных компаний в Москве не ухудшило эпидемиологическую ситуацию. По его словам, в столице работают более 1 тыс. строительных площадок, к работе вернулись более 700 основных промышленных предприятий, передает ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с коронавирусом в Москве на данный момент она полностью контролируемая.

В Кремле отмечали, что исходят из того, что до парада Победы, назначенного на 24 июня, ситуация с коронавирусом еще улучшится.