Московским автомобилистам отменили 3500 штрафов

27.05.2020, 15:30, Новости дня

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила 3 тыс. 471 штраф, выписанный по ошибке самих водителей, которые неправильно ввели номер своего автомобиля при привязке его к цифровому пропуску, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

«Еще раз подчеркну, никакой цели собрать больше штрафов у нас нет. Заявление на отмену можно заполнить и отправить в электронном виде, чтобы никуда не ходить», – приводит слова заммэра «Интерфакс».

Ликсутов добавил, что власти продолжат отменять штрафы, выписанные из-за таких ошибок. Отмечается, что водители, которые неправильно ввели номер автомобиля, должны его обязательно скорректировать. Штрафы автомобилистам выписывают за передвижение по городу без пропуска.

Подать заявление на отмену штрафа можно удаленно через порталы mos.ru или avtokod.mos.ru. По словам чиновника, этот процесс займет не более пяти минут.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев призвал отменить штрафы, которые были выписаны москвичам за нарушение режима изоляции на основании данных приложения «Социальный мониторинг».

Однако первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк заявил, что полной «амнистии» не будет.

Сообщалось также, что жители столицы оплатили штрафы за нарушение режима самоизоляции на 2,2 млн рублей.

Позже сообщалось, что в ближайшее время москвичам обеспечат возможность дистанционного участия в рассмотрении своих жалоб на штрафы за нарушение самоизоляции.