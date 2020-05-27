DW – экс-канцлер Германии Шрёдер назвал украинского посла «карликом»

27.05.2020, 15:20, Новости дня

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер отреагировал на высказывание украинского посла в Германии Андрея Мельника, который назвал политика «топ-лоббистом президента РФ Путина». Как пишет Deutsche Welle, Шрёдер назвал украинского дипломата «карликом» и добавил, что такая критика никого не интересует даже в Германии.



Reuters

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер резко высказался о критиковавшем его после Украины в Берлине. Как пишет Deutsche Welle, это произошло во время первого выступления политика в своём новом аудиоподкасте Agenda, премьера которого состоялась 26 мая.

«Не стоит досаждать друг другу санкциями. Я пытался указать, что это справедливо и в отношении России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел с Украины меня критикует?» — отметил Шрёдер в диалоге с его бывшим пресс-секретарём Белой Анда, чья PR-фирма продюсирует проект.

При этом Шрёдер не произнёс имени украинского посла в ФРГ, однако обозвал украинского дипломата «карликом».

«Это никого не интересует, даже в Германии», — отметил Шрёдер, говоря о критике в свой адрес.

Как отмечает издание, гнев у Шрёдера вызвало интервью украинского посла в Германии Андрея Мельника берлинской газете Tagesspiegel в начале мая. В нём украинский дипломат подверг критике призывы экс-канцлера к снятию санкций с РФ и назвал его «топ-лоббистом президента РФ Путина».