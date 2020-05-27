 

Handelsblatt – США накажут «Северный поток — 2» новыми санкциями

27.05.2020, 15:20, Новости дня

В США ожидают, что России, в конечном итоге, удастся своими силами достроить газопровод «Северный поток — 2», пишет Handelsblatt; в связи с этим оставляющий свою должность посол США в ФРГ Ричард Гренелл анонсировал новые санкции, направленные не на предотвращение постройки, а на предотвращение запуска газопровода. Как отмечает издание, пока неясно, как именно будут выглядеть новые штрафные меры.


Reuters

Оставляющий свою должность посол США в ФРГ Ричард Гренелл не завёл в Берлине много друзей, однако это, судя по всему, и не входило в его планы, пишет Handelsblatt. Гренелл прибыл в Германию не как дипломат, а как проводник идеологии «Америка прежде всего», отмечает издание.

На прощание Гренелл в привычно недипломатичном тоне потребовал от немецкого правительства пересмотреть свою политику в отношении России. «Германия должна прекратить подкармливать чудовище, одновременно с этим не тратя достаточно средств на НАТО», — приводит издание слова Гренелла.

Как отмечает Handelsblatt, поставки российского газа в ФРГ беспокоили американцев и раньше. США выступили против «Северного потока — 2» с решительностью, недооценённой немецким правительством. В конце прошлого года Вашингтону удалось добиться остановки постройки газопровода. С тех пор РФ пытается самостоятельно завершить строительство. Издание пишет, что в США ожидают, что России, в конечном итоге, удастся достроить газопровод: на этот случай в Вашингтоне уже запланировали новые контрмеры.

Новой целью США является предотвращение не постройки, а запуска газопровода, пишет Handelsblatt. В ходе встречи с сенаторами на прошлой неделе Гренелл анонсировал новые санкции и отметил, что такой шаг поддерживается и республиканцами, и демократами. Как отмечает издание, пока неясно, какими именно будут новые санкции.

Правительство ФРГ отреагировало с беспокойством: «Времена, когда пандемия коронавируса оказывает сильное давление на страны мира, не подходят для наращивания эскалации и угроз введения новых экстратерриториальных и противоречащих международному праву санкций», — заявила пресс-секретарь немецкого министра экономики и энергетики Петера Альтмайера.

Между тем, за прошедшие недели два российских корабля-трубоукладчика прибыли на место, информирует Handelsblatt. Судно «Академик Черский», а таже «Фортуна» сейчас находятся в порту Муркан на острове Рюген. Нельзя сказать, в каком темпе эти корабли смогут достроить газопровод, отмечает издание: РФ предпочитает не раскрывать карты. По мнению экспертов, строительство может продлиться до пяти месяцев. 



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