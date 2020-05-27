 

Президент ЦСКА опроверг подписание контрактов с Капризовым и Сорокиным

27.05.2020, 15:18, Новости дня

Глава хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб не ведет переговоров с хоккеистами Кириллом Капризовым и Ильей Сорокиным о подписании новых контрактов.

Накануне стало известно, что оба хоккеиста не смогут перебраться в клубы НХЛ после заявления главы лиги Гэри Беттмэна о запрете на покупку хоккеистов в течение оставшейся части сезона. 24 команды возобновят сезон в рамках Кубка Стэнли.

"У Капризова и Сорокина закончились контракты, и ЦСКА не ведет с ними переговоров. Ребята изначально обозначили свою позицию уехать в НХЛ. Пока они не пожелают остаться в в ЦСКА, у нас с ними ничего не получится", — цитирует президента столичных "армейцев" Спортбокс.Ru.

Напомним, что Капризов собирался перейти в "Миннесоту Уайлд", которая задрафтовала его в 2015 году под 135 номером. На Сорокина же имели виды в "Нью-Йорк Айлендерс".



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