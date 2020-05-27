Спрос на российский газ в Европе будет только расти

27.05.2020, 15:18, Новости дня

В правительстве Германии о сроках завершения проекта "Северный поток-2" пока молчат, но в достаточно резкой форме критикуют действия Вашингтона, пригрозившего Берлину санкциями. Об этом рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" собственный корреспондент ВГТРК в Берлине Александр Коростелев.

Представители немецких деловых кругов заявляют: "Мы не знаем, что Дональд Трамп выкинет завтра, а вы просите прогноз на конец года". А в Министерстве экономики заметили, что пандемия коронавируса — не время для санкций, которые, к тому же, противоречат нормам международного права.

По словам собкора, Германия открыто называет вещи своими именами, потому что страна заинтересована в российском газе. Через два года здесь закроют все атомные электростанции, а в 2038 году — все угольные электростанции.

"Колоссальные энергетические аппетиты немецких промышленников невозможно удовлетворить ветряками и солнечными батареями. К тому же в самой Европе, в Нидерландах и Норвегии сокращается добыча природного газа, поэтому спрос на российский газ в Европе в обозримом будущем будет только расти", — отметил Коростелев.

По мнению корреспондента, "Северный поток-2" позволит снять головную боль в виде страны-транзитера Украины. Сама же Незалежная в этом газовом споре вызывает у немецких политиков смешанные чувства. Например, Герхард Шредер в своем последнем интервью назвал посла Украины в Германии гномом. Тем самым он пытался подчеркнуть, что реального политического веса этот посол не имеет.

Кроме того, в немецких СМИ регулярно публикуют материалы о том, что украинская труба держится на честном слове. Так, издание "Шпигель" отмечает, что украинские политики и олигархи набивали карманы средствами, которые должны были пойти на ремонт газопровода. В итоге на газовых инфраструктурных объектах Украины аварии случаются в четырнадцать раз больше, чем на аналогичных объектах в Европе.

"В Германии играть в саперов не любят — взорвется эта труба или нет. Поэтому здесь надеются на бесперебойные поставки газа, в том числе с помощью "Северного потока-2", — заключил собкор.

В свою очередь вышедший на связь со студией "60 минут" сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что газопровод "Северный поток-2" отберет значительный поток транзита у Украины. По его словам, "Турецкий поток" уже отобрал из газотранспортной системы Украины (ГТС) порядка 15 миллиардов кубических метров транзита в этом году. "Затем будет вторая очередь и уйдет еще 15 миллиардов", — сообщил он. Марунич считает, что газопровод "Северный поток-2" будет достроен: "И он тоже отберет значительный поток транзита".

"Украина надеется только на то, что контракт с "Газпромом", который действует еще четыре года, позволит загрузить украинскую ГТС по объемам до 40 миллиардов кубов, начиная со следующего года. Это единственный позитив для Украины", — сказал Марунич.

По мнению сопредседателя Фонда энергетических стратегий, "Газпром" поставит крест на использовании украинской ГТС, если объемы поставок российского газа в Европу будут либо стабильны, либо будут падать. "Украинскую ГТС ждет дальнейшее снижение объемов транзита", — констатировал он.