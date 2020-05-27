“Ковидная” скорая попала в аварию в Сызрани

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27.05.2020, 15:18, Новости дня

В Сызрани попала в аварию "ковидная" скорая. ДТП произошло днем. Во время инцидента машине находился пациент, передает ГТРК "Самара".

Как рассказали очевидцы, "неотложка" ехала со включенными спецсигналами. На одном из регулируемых перекрестков города автомобиль "03" столкнулся с кроссовером "Ниссан".

По предварительно информации, водитель "Газели" получил травму головы. Он был госпитализирован на другом спецавтомобиле. Оба транспортных средства получили заметные повреждения. Автоинспекторы уточняют детали происшествия.  

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ГТРК "Самара"



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