 

Германия назвала несвоевременными разговоры о санкциях против «Северного потока – 2»

27.05.2020, 15:16, Новости дня

Раскручивать санкционную спираль в отношении «Северного потока – 2» сейчас не своевременно, так как есть другие проблемы, сообщила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

«Что касается санкций, то вчера уже сказали, могу повторить: с нашей точки зрения, сейчас неподходящее время раскручивать эскалационную спираль и угрожать дальнейшими санкциями, перед нами другие проблемы», – передает ее слова ТАСС.

Ранее в Nord Stream 2 AG заявили, что любая угроза санкциями в отношении газопровода «Северный поток – 2» является дискриминацией европейских компаний.

Накануне американский посол в ФРГ Ричард Гренелл подтвердил, что США намерены ввести новые санкции против «Северного потока – 2».



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