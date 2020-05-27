В ФСБ заявили о беспрецедентных мерах на границе из-за коронавируса

27.05.2020, 15:16, Новости дня

Распространение новой коронавирусной инфекции потребовало принятия беспрецедентных мер на границе России, сообщил первый заместитель директора ФСБ – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.

«Масштабное распространение коронавирусной инфекции, приведшее к обострению эпидемиологической обстановки во многих странах мира, потребовало принятия беспрецедентных мер по регулированию и контролю трансграничного перемещения людей и мобилизации усилий государства и общества на устранение последствий пандемии», – передает ТАСС его слова.

Он также отметил, что в условиях борьбы с распространением коронавируса в кратчайшие сроки была перестроена служебная деятельность подразделений пограничного контроля.

«Решение стоящих задач осуществлялось с учетом принятых руководством страны и иностранными государствами ограничительных мер, а также динамичного изменения объемов и категорий лиц, следующих через границу, в том числе в условиях, связанных с прибытием граждан из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», – добавил Кулешов.

Глава Пограслужбы пояснил, что перед началом пандемии число пересекающих границу РФ достигло одной из максимальных отметок. Так, «в сравнении с 2018 годом увеличились грузовой и пассажирский потоки через границу, особенно в воздушных пунктах пропуска, а также на границах с Грузией, Азербайджаном, Абхазией и Казахстаном». В 2019 году пограничными органами через государственную границу пропущено свыше 163 млн лиц и более 24 млн транспортных средств.

Кроме того, было немного лиц, которым было отказано во въезде в Россию, отметил Кулешов. Так, в пунктах пропуска и местах пересечения границы выявлено около 60 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, которым въезд в страну не разрешен, а также 5,6 тыс. лиц, находящихся в международном и федеральном розысках.

В условиях борьбы с пандемией в последнее время на отдельных участках границы фиксируются попытки вывоза из РФ средств профилактики и индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции, подытожил Кулешов.

Напомним, обострение ситуации вокруг коронавируса вынудило Москву принять жесткие меры и закрыть границу с Китаем протяженностью в несколько тысяч километров, к чему китайское правительство отнеслось с понимаем.