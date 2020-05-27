В Алматы трех начальников МВД уволили после того, как экс-полицейский протаранил блокпост и погибли два человека

27.05.2020, 15:15, Новости дня

Троих начальников отделений департамента полиции в городе Алматы в Казахстане уволили с должностей после того, как бывший полицейский протаранил на машине блокпост в микрорайоне Коксай, сообщили в пресс-службе МВД.

Освобождены от занимаемых должностей:

заместитель командира полка патрульной полиции ДП Алматы,

начальник управления кадровой политики,

начальник инспекции по личному составу.

Еще двое начальников и один заместитель были предупреждены о неполном служебном соответствии – первому заместителю начальника департамента полиции Алматы и начальнику отдела объявлены выговоры.

“Начальнику ДП г. Алматы генерал-майору полиции Таймерденову К. Д. за недостатки в организации деятельности вверенного подразделения объявлен строгий выговор”, – сообщили в МВД.

Рано утром 25 мая пьяный водитель за рулем BMW наехал на бетонное ограждение блокпоста в микрорайоне Коксай и въехал в патрульную машину, в которой находились двое полицейских. Один из них из-за полученных травм скончался на месте, другой умер в больнице. Также тяжелые травмы получил третий полицейский, который сейчас находится в реанимации.

В полиции Алматы сначала отрицали, что наезд совершил полицейский, и заявляли, что мужчина не имеет и не имел отношения к органам. Но день спустя департамент полиции Алматы все-таки сообщил, что виновником случившегося стал бывший полицейский, некий “гражданин А.”. До этого он шесть лет служил в правоохранительных органах.

Жена одного из погибших сотрудников полиции рассказала, что лично была знакома с тем, кто совершил наезд.

“Это неправда, что виновный водитель не работает в полиции. Он был действующим сотрудником органов. Он с моим мужем выходил на ночную смену. Я лично им готовила еду на ночь. Я знаю коллег своего мужа в лицо. Прошу, говорите правду! Не прикрывайте убийцу замечательных отцов и мужей! Не задевайте честь погибших любимых людей”, – рассказала вдова.

В отношении виновника аварии начато расследование по статье “Убийство двух и более лиц”, по ней ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного срока.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших полицейских. Власти города пообещали семьям умерших сотрудников полиции выделить квартиры и оказать финансовую поддержку.