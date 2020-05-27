Детский омбудсмен России предложила платить “коронавирусное” пособие и на подростков 16–17 лет

27.05.2020, 15:15, Новости дня

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила расширить круг получателей антикризисной помощи в связи с коронавирусом и считает, что платить пособие в размере 10 тыс. рублей надо не только семьям с детьми от 3 до 15 лет, но и семьям, где есть подростки в возрасте 16–17 лет.

Соответствующее обращение уже направлено в правительство России, сейчас омбудсмен ждет на него ответа. По словам Кузнецовой, в ее службу поступает множество запросов от семей с детьми 16–17 лет с просьбами предоставить им пособия. Необходимость выплат детский омбудсмен объяснила тем, что подростки в большинстве случаев находятся на попечении родителей и не имеют возможности найти полноценную работу.

“А расходы на их содержание мало чем отличаются от расходов на взрослых, – пояснила Кузнецова. – А если этот ребенок инвалид? Поэтому мы считаем, что целесообразно распространить выплату на детей 16 и 17 лет”.

Президент Владимир Путин объявил о единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет в начале мая, когда многие компании в стране были принудительно закрыты из-за коронавируса и карантинных ограничений. В России, по данным Росстата, весной 2020 года насчитывалось 23 миллиона детей в возрасте от 3 до 15 лет, заявку на получение выплаты всего за неделю российские родители подали минимум на каждого второго ребенка в стране.

“Мера оказалась крайне востребованной, и по состоянию на 18 мая от родителей через портал “Госуслуги” поступило заявлений на выдачу единовременной выплаты на 11, по-моему, даже больше, почти на 12 миллионов детей”, – сообщил Путин две недели спустя. Портал “Госуслуги”, через который родителям предлагалось регистрироваться, не справился с нагрузкой, а министр труда и социальной защиты России Антон Котяков 19 мая признал в интервью Первому каналу, что в правительстве “не ожидали”, что выплата будет “так востребована”.

По данным Росстата на январь 2020 года, в России проживало более 2,9 миллиона несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет.