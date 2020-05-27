Представлен новый гибридный BMW X2 xDrive25e

27.05.2020, 15:10, Новости дня

Гибридный компактный кроссовер BMW X2 xDrive25e появится на европейском рынке к лету нынешнего года.

В свою очередь, отличить паркетник также можно и по внешним изменениям. Автомобиль получил модернизированную головную оптику. Также здесь избавились от противотуманок, а также использовали увеличенные 17-дюймовые колесные диски. Автомобиль с учетом предложенной силовой установки выдает 217 л.с. мощности, при которых разгон до 100 км в час занимает около 6,8 секунды. Предельная скорость кроссовера составляет 195 км в час.

При полученных параметрах, включая встроенную батарею, запас хода новинки BMW X2 xDrive25e составляет 57 километров без подзарядки. Подвеска паркетника снизилась на 10 мм, за счет чего прижимная сила значительно увеличилась.