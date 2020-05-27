Появились фото обновленного Lada Largus FL

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27.05.2020, 15:10, Новости дня

В Тольятти приступили к активной стадии тестовых испытаний новой версии LADA Largus.

В частности, пользователи могут рассмотреть снимки модели LADA Largus FL, которая предложена в виде фургона. Автомобиль существенно модернизировали с передней части кузова, тогда как не составит труда рассмотреть внедрение Х-стиля. В данном случае отличия заключаются в бамперах, решетке радиатора, капота и крыльях. Кроме того, полностью сохранили прежним задний бампер, не имеющий никаких отличий.

В салоне предусмотрели стильные кресла, а также качественные материалы отделки и новую приборную панель. Мультимедийный комплекс также имеет новые опции. Презентация новинки LADA Largus состоится к осени нынешнего года.



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