Кремль объявил о переносе саммитов БРИКС и ШОС

27.05.2020, 15:08, Новости дня

Россия из-за распространения коронавируса приняла решение перенести саммиты БРИКС и ШОС, которые планировались на июль нынешнего года, сообщили в пресс-службе Кремля.

«С учетом пандемии коронавируса в мире и связанных с ней временных ограничительных мер Организационным комитетом по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в ШОС в 2019-2020 годы и БРИКС в 2020 году принято решение о переносе на более поздний срок ранее запланированных на 21-23 июля 2020 год в Санкт-Петербурге встречи лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств-членов ШОС», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Там отметили, что новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР.

Шанхайская организация сотрудничества была учреждена в 2001 году, в настоящее время государствами-членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Государствами-наблюдателями при ШОС – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Статус партнера ШОС по диалогу предоставлен Азербайджану, Армении, Камбодже, Непалу, Турции и Шри-Ланке.