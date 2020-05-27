Пес прождал у больницы в Ухане умершего от коронавируса хозяина более трех месяцев

27.05.2020, 15:08, Новости дня

У больницы Тайкан в Ухане пес более трех месяцев ждал своего хозяина, который был госпитализирован с коронавирусом и умер в этой клинике, информирует газета «Пэнпай».

70-летний мужчина попал в уханьскую больницу в феврале, через неделю он умер. Пес по кличке Сяо Бао («маленькое сокровище» в переводе с критайского) пробежал за машиной скорой помощи всю дорогу, а после этого ждал хозяина на территории больницы. О нем заботились сотрудники медучреждения, уборщики и владельцы маленьких магазинов, которые подкармливали его все это время, передает ТАСС.

Его история стала популярна в китайских социальных сетях, где пользователи сравнили пса с другой знаменитой собакой, Хатико.

«Уханьский Хатико» прошел медицинский осмотр, ему около семи лет, что эквивалентно 50 годам человеческого возраста. Здоровье Сяо Бао не вызывает у специалистов опасений. Сейчас для собаки ищут новую семью.

В феврале руководитель Учебно-дрессировочного центра «Сириус», кинолог Андрей Цветков рассказывал в комментарии газете ВЗГЛЯД, в чем заключается секрет преданного ожидания собаки хозяина.