 

Пес прождал у больницы в Ухане умершего от коронавируса хозяина более трех месяцев

27.05.2020, 15:08, Новости дня

У больницы Тайкан в Ухане пес более трех месяцев ждал своего хозяина, который был госпитализирован с коронавирусом и умер в этой клинике, информирует газета «Пэнпай».

70-летний мужчина попал в уханьскую больницу в феврале, через неделю он умер. Пес по кличке Сяо Бао («маленькое сокровище» в переводе с критайского) пробежал за машиной скорой помощи всю дорогу, а после этого ждал хозяина на территории больницы. О нем заботились сотрудники медучреждения, уборщики и владельцы маленьких магазинов, которые подкармливали его все это время, передает ТАСС.

Его история стала популярна в китайских социальных сетях, где пользователи сравнили пса с другой знаменитой собакой, Хатико.

«Уханьский Хатико» прошел медицинский осмотр, ему около семи лет, что эквивалентно 50 годам человеческого возраста. Здоровье Сяо Бао не вызывает у специалистов опасений. Сейчас для собаки ищут новую семью.

В феврале руководитель Учебно-дрессировочного центра «Сириус», кинолог Андрей Цветков рассказывал в комментарии газете ВЗГЛЯД, в чем заключается секрет преданного ожидания собаки хозяина.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Украина возобновляет авиарейсы для украинцев, желающих вернуться в страну

10.04 / Трамп опроверг сообщения об информировании разведки США о коронавирусе в ноябре

01.05 / В петербургской больнице для инфицированных COVID-19 произошел разлив перекиси водорода

07.05 / Обнаружен новый способ лечения рака

10.04 / Погибших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить на отдельном острове

07.05 / Собянин ввел маски в Москве и назвал реальное число больных: 300 тысяч. Это в 3 раза больше официальной статистики

08.05 / Московская биржа приостановила торги

06.05 / В Минпросвещения подтвердили обсуждение переноса сроков ЕГЭ

11.05 / Внедорожник Toyota Frontlander станет альтернативой RAV4

17.05 / DM – в британские дома престарелых больных коронавирусом отправляли как тикающую бомбу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска