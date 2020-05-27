Мнение: Письмо: “Ушла романтика, остались помидоры”

27.05.2020, 15:00, Разное

Скоро будем изучать поведение типов имиджа (12 типов), разный стиль поведения идет Д и С.

Но если кто-то думает, что Д-тип может позволить себе командовать мимо границ или быть Штурманом (распоряжаться чужими ресурсами), тот ничего не понимет.

Для Д-типа особенно важно иметь хорошие границы. С-тип может чуть-чуть выходить за границы, но делать это можно только мягко. Д-типу нельзя заходить за границы ни мягко, ни тем более жестко, никак.

Я это много раз писала уже, но многим это так и не понятно. Пишут, что Д-тип может быть Штурманом, а С-тип нет. Хотя все наоборот. С-типу штурманство прощается больше. Д-типу нет.

Хочу для примера показать два письма про доминантных мужчин. Не важно, какая у них внешность. Лучше бы С, в этом случае их косяки немного более простительны. Народ “немного” – это значит слегка, маленький баг, совсем маленький, не большой. Не делайте как обычно, запоминая лишь слово “простительно”. Простительно, если слегка. А Д-типу вообще не простительно. Д-тип должен держаться строго в границах.

То же самое касается не только Д-имиджа, но и доминирования в отношениях. Чтобы доминировать в отношениях, надо очень хорошо держаться в границах. Доминировать в границах – это значит соблюдать следующее: 1)СЗ ваша должна быть большой и партнер должен быть рад подчиняться, 2)власть ваша должна компенсироваться опекой (вашими вложениями, той самой n(ОЗ) если кто помнит эту величину из формулы красного поля). Если СЗ недостаточна или плохо отрефлексирована партнером и он не хочет подчиняться, или опека с вашей стороны недостаточна, в обоих случаях вы вылезаете из границ со своим доминированием. Потом подробней это разберем, на разных примерах, а пока посмотрим письмо.

maya_in_may88

Эволюция, добрый день!

Отношениям два месяца, а усталость, как от двух лет.

(С самого начала у автора – баг Попрошайка. Жалуется на то, что может прекратить в один момент. Но ее жаба душит, поэтому она просто стонет, не может прекратить отношения)

Я, 32 года, три года в разводе, двое пацанов (6 и 8 лет), работа, квартира в ипотеке.

А., 34, бж ушла от него к другому пять лет назад, дочь 8 лет. Военный.

Познакомились в тиндере, в переписке пленила его открытость, а особенно, что к ребятам доброжелательно отнесся, даже не зная их. Приехал. Рыцарь такой, скромный, стоял голубей кормил, когда увидела его. Подумала, наверно на маршрутке приехал, в снег. Детям понравился…

Показывал фокусы на турнике. Я думала разовая встреча, уехал, позже пишет, чтобы вечером вышла и спрашивает какой дом и подъезд. Говорю, не выйду. Пишет, что приехал. Вышла, а там машина огромная белая и достает он из нее огромный телевизор.

В переписке до этого как-то спрашивал про новости про коронавирус, я сказала, не смотрю, только читаю, телевизора нет. Че-то растерялась, ну и пошли устанавливать и ужинать. Сейчас думаю, что за это время объелась корма, и как бы теперь не всплыть кверху брюхом. А он перевложился. От детей уставал и от того, что ремонт у меня не доделан, а он чистюля.

Непонятки начались первый раз от его рассказа, как он подарил коллеге дезодорант и сказал ему что-то вроде, крутая штука, чистота, и секс с женой будет классный. Я спросила “Ну и что, пользовался?”, представила секс с женой с намазанными подмышками, ничего не сказала, но отморозилась, так как все на свой счет приняла.

(Мужчина – онегин-Штурман с классическим набором привычек)

А утром это же повторилось после нашего секса, всходило солнце и светило в окна, и он говорит, надо окна помыть… Вечером стал особенно напирать с ремонтом (решил делать мне ремонт спустя две недели знакомства), спрашивать длину ванны, потом пишет, могу помочь тебе со зрением и дальше «и ты не имеешь права мне отказать». Ответила, что «этого и боялась, что скоро начнешь так думать». Сказал, что «разве ты не видишь, что я влюбился и беспокоюсь.». «Мне будет проще, если не будешь беспокоиться»… И дальше меня бомбануло насчет утра, достала скалку: «Я такая какая я есть и пытаться апгрейдить меня или мой дом это примерно то же самое, что дарить дезодорант тому парню.. и ты принимаешь это или нет… хотя представляю, что неустроенность в чужой квартире может бесить примерно так же, как небритые подмышки… и еще, я должна это сказать. Поговорить на тему грязных окон сразу после секса, для меня это слишком. Прости». Как-то выруливали потом после подобного, но с потерями каждый раз…

(Про проблемы автора тут все понятно. Киснет, сопит, обижается, но боится возразить от жадности. Поэтому вместо вежливого отказа, она раздраженно что-то долго объясняет, а потом ей самой неудобно за свое раздражение и она заглаживает конфликт. Сейчас нам интересней посмотреть на героя. Сделаем исключение и рассмотрим косяки героя в письме автора, то, чего мы обычно не делаем. Герой вроде и понимает, что власть надо окупать опекой, но не понимает, что опека должна быть желанной, а не навязанной. Нельзя пихать то, что человеку не очень нужно и за это потом оттягивать на себя власть. Сама по себе его готовность делать шаги и вкладываться подкупает автора, но кроме он делает много лишнего, что ее раздражает и пугает. Очень важно не ломиться в дверь, пусть даже с подарками. Дверь перед вами должны широко открывать. Это самый важный принцип и тем более для верхней позиции. Кто объяснит, почему для доминирования необходимо особо приглашение, куда больше, чем для общения на равных? Кто обозначит косяки мужчины и расскажет, как надо было без косяков?)

Не знаю, я принимала все от него, не знала, как отказать. Хотя где могла отказывала, мастера он таки вызвал, я еле-еле дотерпела, когда они оба уйдут, столько сил отнимало это противостояние. Сказала, что пусть как хочет отказывает мастеру, а линолеум вообще не буду менять на керамогранит из принципа, потому что клал его отец. Через время, когда думала, что уж успокоился, перевел на карту гасить долг. Большая сумма для меня, не знаю, как надо было поступить, не стала возвращать. Велики привез, ролики всем купил, дочку привез, в которую я влюбилась, и парни мои тоже.

К маме ездили знакомиться. Я готовить стала еще больше, почти единственное, что могла дать, но порой прямо долго отходила от его фразочек, когда готовили вместе. «Ты знаешь, вот я смотрел, как делают фарш и что туда кладут…» Фарш я больше не покупаю, но каждый раз кувалдой не хочется получать. И кислые щи после этого мои не так просто с лица стираются, и щипцы лезут. А может, не после, а до и вообще все время… Не замечаю.

(Посмотрите, он хоть и вкладывается достаточно щедро, но оттягивает на себя еще больше. Часть его вложений автору вообще не нужны, часть нравятся, а то, что он в ответ захватывает – не окупается вложениями. И это даже не недостаток ее рефлексии. Он и правда все время немного косячит, хотя и сливается тоже. Можете отличить косяки от сливов. Тут это все небольшое, но есть. То и другое его СЗ опускают, хотя от жадности автор хоть и плюсует, но держится. Когда партнер держится за вас, но плюсует, это тот же самый плюс, ничего радостного)

В общем, я стала тухнуть, он кажется тоже, иногда было прям классно, но часто усталость такая, с работой проблемы пошли, физически не выдерживала такого режима, и вообще все слишком быстро произошло, много времени вместе, практически живем вместе… Секс мне нравился, но ни разу мы в трансе не побывали, вечером валились спать, а утром… как-то нежно больше, хорошо, но не страсть.

(Здесь взаимосвязанные вещи. Будь он в границах, влечение ее к нему было бы больше. Но и само по себе влечение к вам расширяет ваши границы и можно позволить себе больше)

Он не пьет вообще, готовится к соревнованиям. Уважать это его решение мне не всегда просто, а иногда бесит.

(Кайфа мало ей. Никто не будет подчиняться вам на своей территории, если кайфа без вас больше, чем с вами)

И добили меня перемены в общении с детьми, он к ним лез постоянно задирать, подкидывать, валять и подкалывать, вроде как игры такие, тролил их часто за чумазость и нытье. Они не привыкли к такому…

Жаловались отцу, а он конечно забирал их. Надо было мне наверное как-то поучаствовать в этом, пресечь, но я сама поздно поняла, что А. перешел грань и получались насмешки вместо дружелюбных «пинков». Дети вроде и скучали днем, спрашивали, а когда А. приедет. А. приезжал и получалась конфронтация. Даже друг с другом они больше не ссорились. Договаривались шепотом, что соберут вещи, будут звонить папе ночью, чтобы он приехал и забрал. Я сначала в лекции белопальтовые детям ударилась… а потом задумалась, что они наверное правы и я должна была их защитить.

(Ну и дети. Даже если предположить, что дети избалованы и капризны, нельзя так резво закручивать гайки с чужими детьми. Даже со своими необходимо быть деликатными и обязательно считаться с мнением второго родителя, когда используете методы воспитания. Иначе второй родитель вас возненавидит. Но с чужими детьми, которые пока не привязаны к вам, это правило надо соблюдать втройне)

Эволюция, такой снежный ком какой-то, что не понимаю кажется ничего. Сейчас улетела в командировку, А. прислал голосовое сегодня, а там про Фуд Сити и здоровые помидоры по 100 рублей… и что надо туда нам съездить. И не могу я выжать радость из себя на это.

(Он как-то очень резво стал хозяином чужого дома. Не стал дожидаться, когда его назначат. Видите это? При том, что женщина в принципе подчиняться согласна и даже хотела бы видеть в мужчине родительскую фигуру. Но он должен был быть в два раза деликатней, не гнать паровоз и закрыть свое решето по части критики и замечаний)

Понимаю, что не столько скучаю, сколько отдыхаю от него. А он наверное от меня, понятно же, что на мои косяки и штурманство ушла романтика, и остались помидоры.

И прямо сейчас еще бм просто раздавил меня, прислал видео, где ребята мои обижено про фофаны и щелбаны рассказывают, а он и мать его поддакивают и говорят, что надо дочке А. таких же надавать. И пишет, что если любишь, отпусти. Детей наверное, с ним жить, как я поняла.

(Тут так. Если дети живут с вами, а не со вторым родителем, вы отвечаете за их комфорт. Делать из них барчуков не нужно, но жесткие игры с рукоприкладством – это даже для родного отца – слишком, а для новоявленного отчима тем более. Если мать не может это пресечь, она косячит и перед детьми и перед отцом детей и перед бабушками-дедушками. Дети принадлежат не матери, а всей семье с обеих сторон в разных долях, в зависимости от физической и материальной опеки. Все, кто вкладываются в детей и заботятся о них, должны иметь право голоса)