Володин заявил о росте числа заразившихся коронавирусом депутатов
27.05.2020, 14:53, Новости дня
Количество выявленных случаев коронавируса среди депутатов Госдумы растет, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«У нас количество инфицированных растет, медленно, но растет среди депутатов. Количество выявленных уже с антителами, а это значит, что люди уже переболели, также растет», – цитирует ТАСС Володина.
В связи с этим спикер Госдумы призвал депутатов меньше общаться, меньше участвовать в разных ток-шоу и меньше посещать массовые мероприятия.
«Лучше здесь останьтесь и не ездите в регион, а поедете туда, когда снимут ограничения. У нас следующая неделя региональная, но, если будут приняты решения, которые потребуют от нас в развитие этих решений принятия законов, нам придется собраться», – подчеркнул спикер.
Против поездок депутатов выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Хотел уточнить – зачем вы должны ехать в регион, я не понимаю? Все мероприятия запрещены, к вам никто не придет. Это что, хитрая уловка, чтобы на рыбалку сходить?» – спросил он.
Ранее Володин заявил, что еще пятеро депутатов перенесли коронавирус на ногах, у них обнаружены антитела.
До этого советник председателя нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова сообщила, что коронавирус выявлен у шестерых депутатов Госдумы.
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