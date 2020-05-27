 

Володин заявил о росте числа заразившихся коронавирусом депутатов

27.05.2020, 14:53, Новости дня

Количество выявленных случаев коронавируса среди депутатов Госдумы растет, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«У нас количество инфицированных растет, медленно, но растет среди депутатов. Количество выявленных уже с антителами, а это значит, что люди уже переболели, также растет», – цитирует ТАСС Володина.

В связи с этим спикер Госдумы призвал депутатов меньше общаться, меньше участвовать в разных ток-шоу и меньше посещать массовые мероприятия.

«Лучше здесь останьтесь и не ездите в регион, а поедете туда, когда снимут ограничения. У нас следующая неделя региональная, но, если будут приняты решения, которые потребуют от нас в развитие этих решений принятия законов, нам придется собраться», – подчеркнул спикер.

Против поездок депутатов выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 

«Хотел уточнить – зачем вы должны ехать в регион, я не понимаю? Все мероприятия запрещены, к вам никто не придет. Это что, хитрая уловка, чтобы на рыбалку сходить?» – спросил он.

Ранее Володин заявил, что еще пятеро депутатов перенесли коронавирус на ногах, у них обнаружены антитела.

До этого советник председателя нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова сообщила, что коронавирус выявлен у шестерых депутатов Госдумы. 



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