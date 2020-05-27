Жителям Прикамья в рамках нацпроекта помогут открыть собственный бизнес

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27.05.2020, 14:53, Новости дня

Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» и Центр занятости населения Пермского края в рамках нацпроекта открыли прием на образовательную программу по основам предпринимательства «Начни свое дело».

По итогам программы каждый из участников создаст бизнес-план и защитит его перед конкурсной комиссией. Авторы самых перспективных проектов получат от Центра занятости населения стартовое финансирование. Для каждого проекта предусмотрено более 100 тыс. рублей, говорится в сообщении на сайте правительства Пермского края.

В проекте уже участвуют больше 100 человек. До конца июня начинающими предпринимателями смогут стать еще 400 временно безработных и малоимущих жителей региона. На бесплатных вебинарах эксперты Западно-Уральского института экономики и права помогут рассчитать объем необходимых для запуска бизнеса ресурсов, правильно запустить бизнес-процессы с точки зрения законодательства, создать стратегию предприятия и начать делать первые шаги к монетизации своих идей.

«Эта программа для тех, кто попал в сложную ситуацию и встал на учет в центр занятости. Если есть идея, но нет знаний, навыков и начального капитала для её реализации – мы постараемся помочь. Это возможность выйти из кризиса и сделать первые шаги к созданию своего дела», – сообщил руководитель центра «Мой бизнес» Дмитрий Порохин.

Для того, чтобы стать участником проекта следует пройти онлайн-регистрацию и попасть на один из установочных вебинаров, которые пройдут 27 мая и 3, 10 и 17 июня.

Программа реализуется бесплатно при поддержке министерства социального развития Пермского края, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом Владимиром Путиным. К 2024 году центр «Мой бизнес» должен охватить 10% субъектов МСП, а количество субъектов МСП и самозанятых, получивших поддержку должно составит 6,5 тысяч.



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