Мнение: Полицейское государство, самотестирование вакцины и коронатесты от Роснано

27.05.2020, 14:50, Разное

1. На заглавном видео пугающая подборка случаев полицейской жестокости в США. К сожалению, инциденты доказывают, что в США свободы и права человека соблюдаются далеко не всегда, при этом иногда органы охраны правопорядка не считают важным даже право на жизнь своих подопечных:

https://www.youtube.com/watch?v=TaO9WwckxJg

Напомню, на «Руксперте» есть статья с подборками подобных случаев в России и в других странах:

https://ruxpert.ru/Полицейская_жестокость

2. Российский учёный вколол себе вакцину от короны. Доктор говорит, что у переболевших ковидом иммунитет начинает потихоньку поджирать и здоровый организм:

https://vz.ru/society/2020/5/25/1040579.html

Всего в России сейчас разрабатывается 47 вакцин от коронавируса, и многие из них тестируют на себе их создатели.

3. Роснано начало делать быстрые и точные тесты на корону. Два часа времени, надёжность 96%:

https://tass.ru/ekonomika/8496055

“Компания “ТестГен” из Ульяновского наноцентра Ulnanotech получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора и запустила массовое производство генетического теста на коронавирусную инфекцию нового типа – “CoV-2-Тест”. Он показывает наличие или отсутствие РНК вируса на самых ранних стадиях и с точностью от 96%. Тест разработан примерно за месяц, первые партии готовы к отправке в регионы России”, – говорится в сообщении.

Как полагаете, будут в комментариях смешные шутки от европейцев про наноболты и про Анатолия Чубайса?