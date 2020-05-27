Госдума приняла закон о праве переводить споры в российские суды

27.05.2020, 14:48, Новости дня

Российские парламентарии приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий физическим и юридическим лицам – фигурантам иностранных санкционных списков – переводить судебные споры в юрисдикцию России, но с учетом условий сделки и международных соглашений.

Законом предусмотрено внесение изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ для защиты прав физических и юридических лиц, попавших под санкции за рубежом.

Согласно тексту, к исключительной компетенции арбитражных судов в РФ относятся дела по спорам с участием лиц, в отношении которых введены ограничительные меры, а также по спорам российского или иностранного лица, если основанием для этого стали введенные другими странами, объединениями или союзами рестрикции, передает ТАСС.

При этом приоритет по-прежнему сохраняется за соглашениями сторон и международными договорами России. Нормы закона будут применяться в тех случаях, когда из-за санкций исполнить соглашение невозможно и доступ к правосудию нарушен. Вносить изменения в соглашения в одностороннем порядке новый закон не позволяет.