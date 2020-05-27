 

Госдума приняла закон о праве переводить споры в российские суды

27.05.2020, 14:48, Новости дня

Российские парламентарии приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий физическим и юридическим лицам – фигурантам иностранных санкционных списков – переводить судебные споры в юрисдикцию России, но с учетом условий сделки и международных соглашений.

Законом предусмотрено внесение изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ для защиты прав физических и юридических лиц, попавших под санкции за рубежом.

Согласно тексту, к исключительной компетенции арбитражных судов в РФ относятся дела по спорам с участием лиц, в отношении которых введены ограничительные меры, а также по спорам российского или иностранного лица, если основанием для этого стали введенные другими странами, объединениями или союзами рестрикции, передает ТАСС.

При этом приоритет по-прежнему сохраняется за соглашениями сторон и международными договорами России. Нормы закона будут применяться в тех случаях, когда из-за санкций исполнить соглашение невозможно и доступ к правосудию нарушен. Вносить изменения в соглашения в одностороннем порядке новый закон не позволяет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Экстренное предупреждение из-за грозы объявлено в Москве

18.04 / Новый инфекционный госпиталь в Смоленске планируют сдать к 30 апреля

03.05 / Россия выставила США счет за “гумпомощь” на $660 тысяч

13.04 / Верховный суд впервые будет проводить заседания в режиме телеконференции

03.04 / Эксперты опасаются волны самоубийств в США из-за коронавирусного кризиса

21.05 / Найден мозговой центр подавления боли

14.05 / Трамп «разочарован» действиями Китая в ситуации с коронавирусом

10.05 / Российские военные в Италии и Сербии почтили память павших в войне

06.04 / Рассекречен недорогой смартфон OPPO A12e

30.04 / Автоматика отключила один из энергоблоков Ровенской АЭС от сети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска