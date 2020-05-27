 

В МЧС отметили борьбу студенческого корпуса спасателей с пожарами в Забайкалье

27.05.2020, 14:48, Новости дня

Работа команды Всероссийского студенческого корпуса спасателей в Чите отмечена в главном управлении МЧС РФ по Забайкальскому краю и в министерстве образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – добровольца вручили благодарственные письма ведомства.

Почти месяц студенты-спасатели боролись с лесными пожарами – силами добровольцев было потушено 32,2 гектаров. Кроме того, они высадили 102 тыс. сеянцев сосны, провели санитарную обработку социально значимых мест – обработали 98 тыс. квадратных метров, участвовали в профилактических рейдах по недопущению пожаров в 56 населенных пунктах региона, информирует Всероссийский студенческий корпус спасателей.

Благодарственные письма вручены на торжественном построении.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Мнения: Эпидемия приведет к возрождению национальных государств

15.05 / Санитайзеры решили разместить на всех станциях московского метро

14.05 / Флагман Samsung Galaxy Note 20 получит экран на 120 Гц

29.03 / В Тернопольской области коронавирусом заразилось 24 медработника

13.04 / Онлайн-спектакли пользуются небывалой популярностью

08.04 / В Сочи проверять пропуска для передвижения будут в онлайн-режиме

06.04 / Доисторический ящер находится на грани вымирания

22.04 / Трамп приказал уничтожать иранские боевые корабли

10.04 / Асеев: В списках на обмен нет фамилий, которые я передавал Зеленскому

01.04 / ВОЗ: Ситуация с распространением коронавируса в Европе стабилизируется

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска