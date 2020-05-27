В МЧС отметили борьбу студенческого корпуса спасателей с пожарами в Забайкалье

27.05.2020, 14:48, Новости дня

Работа команды Всероссийского студенческого корпуса спасателей в Чите отмечена в главном управлении МЧС РФ по Забайкальскому краю и в министерстве образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – добровольца вручили благодарственные письма ведомства.

Почти месяц студенты-спасатели боролись с лесными пожарами – силами добровольцев было потушено 32,2 гектаров. Кроме того, они высадили 102 тыс. сеянцев сосны, провели санитарную обработку социально значимых мест – обработали 98 тыс. квадратных метров, участвовали в профилактических рейдах по недопущению пожаров в 56 населенных пунктах региона, информирует Всероссийский студенческий корпус спасателей.

Благодарственные письма вручены на торжественном построении.