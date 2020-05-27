Мнение: А как надо было?

27.05.2020, 14:42, Разное

В России с этой “эпидемией ковида” случилась ставшая уже традиционной неожиданность: куда-то исчезла оппозиция. Постоянно у нас происходит такая странность: чуть какое потрясение-обострение, погнутие скреп, угроза всеобщему благосостоянию или еще какой катаклизм – тут же оппозиция куда-то исчезает. Обычно – вместе с Путиным.

Можно даже вывести общее правило, “закон жизни”: в любую “лихую годину” в России одновременно пропадут два полюса – президент и оппозиция, а страна будет рулиться как-то “сама”. А вот как только всё устаканится, наступит очередной застой-затишье – тут оба явления снова вылезут, как ни в чем ни бывало, и начнут уныло перебрехиваться.

Но это так, к слову. Вернемся к ковиду. Казалось бы – мировое бедствие, переворот всей обычной жизни с ног на голову, феноменальный, беспрецедентный произвол чиновников, неприкрытое попрание почти всех писаных законов и прав человека, стремительный крах экономики – когда б еще и вылезти оппозиции на авансцену, во-первых, со своей как никогда уместной уничтожающей критикой власти, а во-вторых – со своим альтернативным видением путей разрешения кризиса? Но нет, нифига.

Наш главный оппозиционер Навальный разве что в самом начале “карантинных ограничений” успел записать грозный ролик, в котором выступил с запомнившимся многим призывом к Правительству из двух пунктов: А – необходимо победить эпидемию коронавируса, и Б – принять все меры для полного восстановления экономики.

Вышло неплохо, но все-таки столь буквальное повторение известного задолго до Навального лозунга “Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным” несколько разочаровало. Хотелось чего-то поконкретнее… Но именно с этим и вышел затык.

Похоже, российскую “либеральную оппозицию” (а никакой другой, как ни странно, в Отечестве вовсе и нет) подкосил тот же фактор, какой и всегда: она не смогла придумать, что возражать на политику, с которой она внутренне согласна. Так было и с памятным “повышением пенсионного возраста”, и с пресловутыми “оптимизациями” здравоохранения и образования, и даже – во многом – с аннексией Крыма (который, как известно, не бутерброд).

Так и с ковидо-эпидемией. Условно говоря, российская “оппозиция”, полностью завязанная на “западный подход”, просто не может себе позволить никакой критики действий российских властей, кроме как, условно говоря, “слева” – то есть в сторону еще большего экстремизма в плане попрания прав граждан. Грубо говоря, в дилемме “граждан можно принуждать к соблюдению антиковидных правил вплоть до расстрела” и “граждан можно принуждать, но максимум штрафами” – Навальный может смещаться только в сторону расстрелов. А требовать “штрафуйте подлецов!” для него бессмысленно – это ведь власти и без его указаний делают, и весьма ретиво.

Потому что такая у нас “либеральная” оппозиция. Которая почему-то на поверку постоянно оказывается “левой”, когда речь об огосударствлении, о принуждении всех граждан к максимально единообразному поведению и единообразным реакциям (мечта левака!). Но таков ЗАПАДНЫЙ тренд – противиться которому наша “прозападная” оппозиция не в силах.

Получается занятный парадокс: российский през часто в переломных моментах исчезает – потому что он, будучи глубоким совком по натуре, зачастую, видимо, сам не согласен с тем, что сам же и делает (или прикрывает своим именем); а наша оппозиция исчезает, не возражая на “антинародные” действия правительства – потому что, наоборот, обычно в душе согласна с тем, что делает правительство.

Настоящим подарком для российских “навальнистов” и псевдолибералов было бы одно – если бы вдруг Россия решила проводить “эпидемическую” политику по типу Белоруссии или Швеции; ох, вот тут бы весь “прогрессивный фланг” оттянулся и развернулся бы на всю ширь, обличая бесчеловечность, поднимая на щит каждый труп “умершего от ковида” и остервенело требуя – масок, штрафов, куар-кодов, изоляции, посадок и карантинов!! Но увы – Путин с Собяниным опять отобрали у “оппозиции” повестку, что ты будешь делать.

Вопрос-то на самом деле – для немногочисленных, одиночных либералов в подлинном смысле слова (от слова “свобода”) – один: а возможна ли в сложившейся мировой ситуации критика позиции властей большинства стран СПРАВА? Другими словами: возможен ли на вопрос “Должно ли государство принуждать людей к “антиковидному” поведению?” иной ответ, кроме “да”?

Лично я думаю, что наиболее оптимальной – с точки зрения соблюдения прав человека и человеческого достоинства – была ситуация марта-начала апреля в Москве. Когда власти уже вовсю вели пропаганду дистанции, самоизоляции и средств дезинфекции (это их право без вопросов) – но еще никого не принуждали при помощи штрафов и полицейских дубинок. Когда расчет был на внутреннюю сознательность и ответственность граждан, на их информирование: “вы теперь знаете про все риски, и ваша ответственность, что будет с вами и с вашими близкими”. Это и был уважительный, ВЗРОСЛЫЙ диалог на равных.

Но увы, это длилось недолго. Робота Собянина быстро перепрограммировали, и он с тем же рвением, с каким прежде обустраивал парки и дорожки, начал запрещать людям по этим паркам и дорожкам ходить. Какая сволочь это сделала с нашим автоматическим мэром? Наверно, Ракова – она ведь одна знает, где у него кнопка…

Проблема, однако, обозначилась в полный рост, а ковид – лишь очередной повод. У нас какая-то зияющая дыра там, где должна быть ПРАВАЯ, по-настоящему либеральная оппозиция. “Никому не нужны права и свободы” – как правильно вздыхает один давно сбежавший в “свободный мир” эмигрант.