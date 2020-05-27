Опубликовано фото замешанной в скандале с экс-вице-канцлером Австрии «россиянки»

27.05.2020, 14:41, Новости дня

Федеральное управление уголовной полиции Австрии опубликовало несколько фото девушки, которая была запечатлена на скандальной видеозаписи с бывшим вице-канцлером страны Хайнцем-Кристианом Штрахе в 2019 году, что привело к политическому кризису в республике.

Для расследования произошедшего на Ибице, где была сделана видеозапись, в федеральном ведомстве уголовной полиции Австрии была создана специальная комиссия, которая получила доступ к полной видеозаписи длительностью около 12 часов 30 минут и к записывающему оборудованию и аудиозаписям, передает РИА «Новости».

«Основываясь на этом, федеральное ведомство уголовной полиции по поручению прокуратуры Вены публикует несколько фотографий для сбора сведений о неизвестной преступнице с псевдоименем Алена Макаров», – говорится в заявлении.

На фото видно лицо стройной девушки в профиль и анфас. У нее светло-русые прямые длинные волосы, голубые глаза, пухлые губы, тонкий заостренный вздернутый нос. У девушки на правом запястье татуировка.

Полиция Австрии просит передать всю информацию о девушке.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно анализировала – кому выгоден кризис в Австрии и какими могут быть его последствия, в том числе для отношений альпийской республики с Россией.

Напомним, в Австрии было решено провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента после скандала лидером партии АПС Хайнцом-Кристианом Штрахе. Он ушел в отставку с поста вице-канцлера из-за скандальной видеозаписи, на которой он обсуждает с некой русскоговорящей женщиной возможность покупки популярного издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году. Взамен он обещает доступ к строительным госконтрактам в Австрии.

Позже выяснилось, что женщина оказалась латвийской гражданкой ЕС.