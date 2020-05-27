Лавров обсудил с белорусским коллегой выход США из Договора по открытому небу

27.05.2020, 14:41, Новости дня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с белорусским коллегой Владимиром Макеем ситуацию с Договором по открытому небу в связи с выходом из него США, информирует российский МИД.

«В развитие заседания СМИД ОДКБ 26 мая министры предметно рассмотрели возможные последствия выхода США из Договора по открытому небу. Подтверждена необходимость тесного взаимодействия по проблематике Договора, в котором РФ и Беларусь составляют одну группу государств-участников, исходя из приоритетности задач обеспечения безопасности двух стран и Союзного государства», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Также министры дали «позитивную оценку» двустороннему сотрудничеству по борьбе с коронавирусом и преодолению последствий пандемии.

«В рамках реализации Программы согласованных действий в области внешней политики на 2020-2021 годы были рассмотрены вопросы подготовки совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Республики Беларусь, а также график предстоящих контактов», – отмечается в заявлении МИД.

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. В НАТО призвали США не делать этого. В МИД РФ заявили, что США замалчивают проблемы с соблюдением Договора.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом решении США.