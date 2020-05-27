Мнение: Никаких послаблений

27.05.2020, 14:39, Разное

Собянин вчера заявил, что никакого ослабления режимных мероприятий "к праздничным датам" не будет. Формально он имел в виду отраслевой праздник – то ли локальный, то ли федеральный праздник предпринимательства – а потому речь касалась как бы его. Но данная логика легко ложится на любые заявленные верховной властью мероприятия вроде парада или голосования по поправкам. То есть – дело ваше, можете проводить, но тогда с последствиями разбирайтесь сами.

При этом вслух произносятся уверения, что скоро и вот-вот начнутся те или иные послабления, но в целом режим продолжает оставаться драконовским и местами очень даже ужесточается. Для жителей Подмосковья теперь попасть в Москву станет еще сложнее – внутри МКАД действуют только московские пропуска в связи с отменой их в самом Подмосковье.

Возможно, злого умысла здесь и нет, так как бюрократическая логика вынуждает принимать решения так и не иначе, однако управленческий хаос ложится на очевидное столкновение интересов, где продолжение карантинных мерпориятий чрезвычайно выгодно одним группам, которые тем самым дезорганизуют проведение других мероприятий, жизненно важных для других групп – скажем, то же голосование по поправкам. Собянин, обладая расширенными полномочиями именно в период борьбы с эпидемией, конечно же, поставлен в условия, где эпидемия должна длиться как можно дольше. По возможности – без перерывов. А голосование потребует перерыва, тут по-другому просто не получится.

Конечно, Путин может в приказном порядке провести голосование "любой ценой", но тогда риск новой вспышки неизбежен – нынешний карантин затормозил не только распространение болезни, но и развитие коллективного иммунитета, а значит – риск повторных вспышек (хотя и менее масштабных) сохраняется.

Вакцина, на которую так упирают власти – это, вообще-то говоря, не лекарство. Это профилактическая мера. А если учесть, что под вывеской российской вакцины, по всей видимости, людям намерены колоть что-то другое, что прибудет извне, то тем более рассчитывать на нее, как инструмент прекращения эпидемии, не стоит. То, что вакцина будет очевидно импортная, столь же очевидно следует из элементарной логики – за полгода создать и испытать ее невозможно. А с учетом полуживого состояния российской промышленности – так тем более. Значит, нам что-то пришлют, а власти расскажут, что это чисто российский натурпродукт. В любом случае даже идеальная вакцина поможет только незараженным, а вот заболевших (скажем, из-за голосования) придется лечить. Или игнорировать и переводить в другие категории заболеваний. В общем, сложно всё. Поэтому Собянин может выражать готовность исполнить любой приказ Путина, но по факту отмена в приказном порядке карантина и победа над эпидемией тогда станут зоной ответственности тех, кто такой приказ отдаст.

И в этом смысле у Собянина пока все козыри. Карантин можно продлевать аж до осени, а там он сам собой войдет в период сезонных вспышек, так что отменять его и осенью смысла большого не будет. В итоге у Собянина появляется еще добрых полгода, в течение которых он так и останется главным по эпидемии. А значит – и по стране. Ну, и кто в здравом уме отдаст такие полномочия?