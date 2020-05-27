 

Глава украинской дипломатии пригрозил РФ «ответками»

27.05.2020, 14:30, Новости дня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если РФ будет продолжать «дипломатические атаки» в отношении Украины, то получит «ответки».

Таким образом он прокомментировал сообщение МИД России, опубликованное 20 мая в связи с первой годовщиной вступления в должность украинского президента Владимира Зеленского.

«Я убежден: если бьют, надо бить в ответ. Так что до тех пор пока РФ будет себе позволять подобное, она будет получать «ответку», – сказал Кулеба в интервью изданию «Факты».

По его словам, опубликованный комментарий российского МИД является примером «виртуозного владения пропагандистской риторикой».

Кулеба отметил, что с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым предпочел бы обсуждать не риторику, а прекращение боевых действий и способы мирного урегулирования военного конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее МИД РФ выпустил комментарий с критической оценкой деятельности Зеленского на посту президента Украины. Москва заявила, что через год после его инаугурации мало что изменилось – курс на конфронтацию с Москвой сохранился, а русофобия в стране получила новое дыхание. 

Газета ВЗГЛЯД писала о пяти главных тенденциях первого года президентства Зеленского.



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