Российские медики получили от «Молодежки ОНФ» более 8,5 тыс. СИЗ

27.05.2020, 14:30, Новости дня

Участники региональных команд «Молодежки ОНФ» помогают медперсоналу на протяжении всего периода пандемии – волонтеры помогают перепрофилировать больницы под прием пациентов с коронавирусной инфекцией, а также передали медкам более 8,5 тыс. средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Так, в республике Дагестан на этой неделе участники команды «Молодежки ОНФ» передали в ГБУ РД ЦГБ ГО Дагестанские огни, ЦРБ Сулейман-Стальского района Республики Дагестан и ГБУ РД «Южносухокумская ЦГБ» более 550 наборов СИЗ, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Ни для кого не секрет, что в Дагестане зафиксирована вспышка заболеваемости COVID-19. Правительство разворачивает полевые госпитали, больницы переоборудуют под прием пациентов с короновирусной инфекцией и тяжелой пневмонией. Но для того, чтобы лечение больных проходило успешно, необходимо в первую очередь обезопасить персонал, поэтому сегодня мы передали несколько сотен комбинезонов, респираторов, защитных очков и масок врачам. Спасибо, Вам за ваш самоотверженный труд», – сказал участник команды «Молодежки ОНФ» в республике Дагестан Магди Гитинов.

В республике Башкортастан, волонтеры не только передали медикам Городской клинической больницы Демского района города Уфы – 100 комплектов СИЗ, но и провели субботник в Республиканском клиническом инфекционном центре, который готовится к открытию корпуса инфекционной больницы. Участники команды «Молодежки ОНФ» привели в порядок общежитие для медицинского персонала.

«Врачи – настоящие герои нашего времени. Каждый день они идут на риск, чтобы спасти жизни людей. И сегодня они нуждаются в поддержке не меньше тех, кого они лечат, поэтому мы всеми силами стараемся облегчить им работу, хотим дать возможность сконцентрироваться на действительно важных вещах», – отметил участник команды «Молодежки ОНФ» Тимур Абдрашитов.

«Всего за последние несколько недель участниками региональных команд «МолодежкиОНФ» в рамках всероссийского проекта #МыВместе было роздано в больницы и клиники более 8500 средств индивидуальной защиты. Это костюмы, респираторы, перчатки, очки, бахилы и экраны. Мы узнаем из социальных сетей, что в той или иной клинике есть нехватка или заканчиваются Сизы. Созваниваемся с медицинским персоналам и решаем, когда и что привезем. Самое главное в нашей работе – точность и скорость», – резюмировал заместитель руководителя исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Группы оперативного реагирования сформированы в 69 регионах. Работа волонтерских штабов продолжается в 85 регионах. Участники «Молодежки ОНФ» помогли выполнить 34291 обращение.