В РФ состоится онлайн-фестиваль для школьников «Большая перемена»

27.05.2020, 14:30, Новости дня

1 июня состоится Всероссийский онлайн-фестиваль «Большая перемена», приуроченный к Международному дню защиты детей. Он пройдет на площадке сообщества конкурса для школьников «Большая перемена» соцсети «ВКонтакте».

В течение дня по всей стране пройдут онлайн и офлайн мероприятия с участием музыкантов, спортсменов, ученых, дизайнеров, блогеров, представителей детских и юношеских движений, федеральных детских центров. Детей поздравят российские и зарубежные звезды и государственные деятели, которые примут участие в акциях и флешмобах, посвященных празднику, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Трансляция онлайн-марафона будет доступна в эфире сообщества конкурса «Большая перемена» 24 часа для жителей всех регионов страны – от Владивостока до Калининграда.

В этот день команда арт-кластера «Таврида» при участии российских артистов проведет более 500 офлайн мастер-классов по нескольким творческим направлениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мероприятия пройдут в 85 регионах страны.

«Фестиваль «Большая перемена» – это возможность для школьников подвести итоги самого необычного учебного года за всю историю, поблагодарить учителей и родителей, продемонстрировать свои достижения и найти новых друзей», – отмечают организаторы.

Взрослые же смогут «вспомнить детство и поделиться самыми приятными воспоминаниями» в рамках флешмобов, которые пройдут в социальных сетях.

Участников фестиваля с 8.30 до 22.30 ожидают зарядка с олимпийскими чемпионами, кулинарные мастер-классы, онлайн-занятия на самые разные темы – о создании популярного контента в соцсетях, профессиях будущего, добровольчестве, занятиях музыкой, дизайне, компьютерных технологиях, а также виртуальные экскурсии по музеям современного искусства России, онлайн-игры и викторины.

Родители смогут получить рекомендации экспертов в сфере образования на площадке сообщества «Большая перемена. Родительское собрание» в соцсети «Одноклассники».

Завершится день праздничным онлайн-концертом с российскими звездами, который пройдет при участии шоу «Ночной контакт».

В мероприятиях фестиваля «Большая перемена» примут участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр просвещения Сергей Кравцов, олимпийские чемпионки Алина Загитова, Елена Исинбаева, Екатерина Макарова, музыкальные исполнители Рита Дакота, Юлия Савичева, телеведущий Сергей Малоземов, художник Миша Most, теле- и радиоведущие Юлия Барановская и Максим Привалов, стендап-комик Антон Борисов и многие другие.

Фестиваль пройдет при поддержке Министерства просвещения, Министерства труда и социальной защиты, Сбербанка, Mail.ru Group, ГК «Роскосмос», ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», Российского движения школьников, Движения «Юнармия», Кружкового движения НТИ, Ассоциации волонтерских центров, Арт-кластера «Таврида», федеральных детских центров, Русской медиа группы.