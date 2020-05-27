Личное: Самый наивный вопрос

27.05.2020, 14:25, Разное

В любой ситуации любой человек всегда спрашивает: когда это всё закончится?!

Что бы ни происходило, всегда один и тот же вопрос: вопрос времени. Когда закончится коронавирус? Когда прекратится трансляция из дома 2? Когда я сброшу лишние килограммы и стану красоткой?



Фото: Соцсети

Меня эти вопросы откровенно вымораживают. Раньше даже бесили — всё закончится, когда ты помрёшь!

Вот тогда — да, тогда всё точно закончится.

Да и как может быть иначе, если ты приходишь в фитнес — на полгода ты сюда пришла, что ли? Считаешь, что сбросив лишние 10-20 кг ты сможешь забить на спортзал и начать снова жрать в три горла?

Если отвечать на вопрос «когда» честно, человек опускает руки. Да и честный ответ «никогда», тоже ведь не совсем честный.

Объясню на примере фитнеса. Вот пришла ты в зал, когда ты превратишься в красавицу?

Мой опыт подсказывает, что через 6 месяцев ты, если была жирной, превратишься в среднестатистическую женщину со средним весом, а ещё через полгода грамотных тренировок станешь красоткой.

Итого, год.

Когда ты станешь красоткой? Через год. Но имей ввиду, что предела-то совершенству нет! И свою великолепную форму тебе нужно будет поддерживать всю жизнь.

Точно так же с любым другим делом. Вы знаете, по профессии я — переводчик.

10 лет мучила английский в школе. Потом ещё пять — в институте. В итоге, приехав после окончания в Лондон, поняла, что мой английский — говно.

Это было как с неправильным тренингом в зале — знаете, что можно упахиваться годами, но результата не будет. Возьмите любого тренера из фитнес-центра, работайте, потейте, но и через три года вы останетесь топтаться на месте.

Точно так же и с иностранным языком — его можно долбать годами. Тупо зубрить и забывать — в школе, в институте, на курсах — результата не будет. Если тебе в уши льют тонны грамматики и выдают на дом стопку слов наизусть, чтобы от зубов отлетало — когда ты выучишь язык?

Да никогда при таком подходе!

Я понимаю теперь, насколько всем вам важен вопрос времени — возможно, он самый главный. Когда? Когда будет первый результат? А дальше, совершенствовать навыки можно будет всю жизнь. Ведь в конце концов, большинство людей считают, что знают русский язык, спокойно на нём общаются, но назвать их филологами всё-таки не поворачивается язык. Учитесь и развивайтесь всю жизнь, господа.

К чему это я? К вопросу изучения иностранного языка, конечно. Главное, что интересует любого, кому он нужен: как скоро я смогу на нем говорить? Хочется ведь быстрее, правда?

Школа иностранных языков ALIBRA SCHOOL — это как я в фитнесе. Уникальная авторская методика позволяет начать говорить на английском грамотно и уверенно всего через 5-8 месяцев. Не год, не два, не пять лет как в универе и не 10 — как в школе.

Любое дело имеет смысл, когда у тебя есть конкретная цель. Изучать язык, чтобы всю жизнь его изучать — глупо. Язык учат для того, чтобы быстрее начать им пользоваться, в противном случае не нужно мучить себя годами.

Полгода занятий — и ты начала уверенно говорить на английском. А дальше — свободно общайся и совершенствуйся, чему, как известно, нет предела.

А самое главное — тебе не надо ждать окончания карантина и откладывать начало обучения, уроки в ALIBRA SCHOOL прямо сейчас проходят в онлайн-формате. То есть, пока коронавирус бушует, не нужно никуда тащиться. Начни учить английский, китайский, немецкий, французский или любой другой язык уже сейчас, не рискуя здоровьем и без трат времени на дорогу.

Занятия проходят онлайн с преподавателем, а также через интерактивную платформу ALIBRA ONLINE и мобильное приложение для изучения лексики ALIBRA SKY. Такой комплексный подход к изучению дает эффект полного погружения в языковую среду, а 80% разговорной практики на занятиях быстро избавят от языкового барьера.

Учиться онлайн в ALIBRA SCHOOL можно как в группе, мини-группе, так и индивидуально. Подходящий курс школе подберут не только вам, но и вашему чаду.

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А теперь ответьте мне: по поводу чего вам хочется знать, когда? Когда вы сможете выучить иностранный язык, я рассказала.