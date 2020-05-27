 

Путина вызвали в суд после иска заболевшего пневмонией экс-губернатора

27.05.2020, 14:18, Разное

Иск Михаила Игнатьева можно поделить на две части. В первой он потребовал признать незаконным указ Владимира Путина о его отставке с должности главы Чувашской Республики. Во второй – попросил установить факт частичной потери трудоспособности в период руководства регионом и установить его право на дополнительные социальные гарантии.

Верховный суд вынес определение на иск, в котором по второму пункту рекомендовал Михаилу Игнатьеву обратиться в районное судопроизводство. В высшей судебной инстанции заметили, что этот вопрос в сферу их компетенции не входит.

Первую же часть административной жалобы бывшего губернатора Чувашии Верховный суд производству принял. Разбирательство по существу запланировано на 30 июня. Если заседание состоится в срок, то присутствовать на нем может и президент России.

Так, сообщается, что судья распорядился привлечь к разбирательству в качестве административного ответчика Владимира Путина. Таким образом, российский лидер или его законный представитель должны будут выступить в суде. перед этим ему направят копии иска Михаила Игнатьева и приложенных к нему документов.

Кроме того, представители ответчика до 22 июня смогут представить суду и истцу свои возражения по поводу административной жалобы. В этот же срок они могут направить и доказательства, которые обосновывают их правоту.

Напомним, бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев подал в суд на президента России Владимира Путина 20 мая. Он потребовал признать незаконным решение главы государства о своей отставке с должности главы региона.

Позже стало известно, что Михаил Игнатьев был доставлен в больницу в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии. У него диагностировали двустороннюю пневмонию.



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