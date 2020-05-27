Глава Минэкономразвития рассказал депутатам о поддержке малого и среднего бизнеса

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27.05.2020, 14:18, Разное

Общая стоимость мер всех антикризисных пакетов составляет на сегодняшний день 3,3 триллиона рублей. Значительная часть предназначена для поддержки компаний, более всего пострадавших от эпидемии. Прежде всего речь идет о малом и среднем бизнесе, где сейчас трудятся более трех миллионов человек, рассказал Решетников.

Министр особо отметил закон о защите прав арендаторов, ранее принятый Госдумой. Он спасет не одну тысячу предприятий, подчеркнул глава ведомства.

Для поддержки занятости предприятие может взять кредит для выплаты в фонд оплаты труда – займ полностью субсидируется государством, напомнил Решетников. “На сегодняшний момент банками одобрено более 23 тысяч кредитов на сумму 58 миллиардов рублей – тем самым мы поддержали 800 тысяч рабочих мест”, – рассказал глава Минэкономразвития.

Также Решетников указал на важность снижения административных издержек для бизнеса. Принятый парламентариями в конце марта первый пакет решений министр назвал беспрецедентным.

За последние два месяца Дума рассмотрела 20 законопроектов, направленных на поддержку бизнеса и граждан. Это поможет преодолеть последствия эпидемии, уверен Решетников. Эффективная коммуникация между правительством и нижней палатой позволяет оперативно реагировать на запросы бизнеса, отметил министр.

Сейчас приоритетом для компаний и предпринимателей является скорейшее восстановление деловой активности, сказал глава ведомства. В дальнейшем предстоит ликвидировать множество старых норм: отказаться от бумажного документооборота, отрегулировать нормативную базу для удаленной работы, сказал Решетников.

В целом ситуация с коронавирусом в России улучшается, поэтому можно говорить о постепенном снятии ограничений и возвращении к нормальной деловой активности, считает глава Минэкономразвития. При этом он уверен, что бизнесу еще длительное время предстоит работать в условиях ограничений.

В текущем году в ведомстве ожидают снижения российской экономики до 5%, в следующем – восстановления на 2,8%. Прогноз корректируется с учетом национального плана восстановления экономики, подготовку которого завершают в правительстве, сказал министр.



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