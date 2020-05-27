В РФ утверждены правила профилактики коронавируса до 2021 года

27.05.2020, 14:16, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России. Они будут действовать в стране до 1 января 2021 года, следует из постановления.

«Настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее санитарные правила) устанавливают требования к комплексу организационных профилактических, санитарно- противоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19) на территории Российской Федерации. Настоящее постановление действует до 1 января 2021 г.», – передает ТАСС текст постановления.

По документу, мероприятия по предупреждению распространения коронавируса должны включать мониторинг заболеваемости и напряженности иммунитета у переболевших лиц, а также групп риска и всего остального населения. Также необходимо продолжать следить за циркуляцией вируса, проводить эпидемиологическую диагностику и прогнозирование и оценку эффективности мероприятий. Подразумевается гигиеническое воспитание граждан.

Также в правилах объясняется, как проводится лабораторная диагностика и регистрация случаев заболевания. Тесты, прежде всего, делают лицам с симптомами ОРЗ, прибывшими в Россию, контактным с больными коронавирусной инфекцией, пациентам с внебольничной пневмонией и людям, которые проживают в интернатах, пансионатах, лагерях, колониях и тюрьмах.

В документе говорится, что граждане, которые прибывают из неблагополучных по коронавирусу регионов, должны быть на две недели изолированы на дому или в обсерваторах. За ними осуществляется медицинское наблюдение. Кроме того, устанавливается соблюдение населением правил личной гигиены: мытье рук, ношение масок, перчаток, соблюдение дистанции от 1,5 до 2 метров. Отдельно утвержден порядок госпитализации пациентов с подтвержденным коронавирусом, организация дезинфекции.

Отметим, что в среду число выздоровевших за сутки в РФ пациентов с коронавирусом вновь превысило количество выявленных случаев.

Директор Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, член-корреспондент РАН Олег Карпов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что на фоне эпидемии коронавируса в РФ произошла необыкновенная мобилизация всей системы здравоохранения, страна достойно справляется с распространением инфекции.