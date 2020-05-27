Кремль подтвердил предложение Британии Путину поучаствовать в саммите по вакцинам

27.05.2020, 14:16, Новости дня

Президент Владимир Путин по дипломатическим каналам получил приглашение принять участие в виртуальном саммите по вакцинам Global Vaccine Summit 2020, который проведет правительство Великобритании, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Оно получено по дипломатическим каналам, и как только решение будет формализовано, мы об этом сообщим», – сказал Песков РИА «Новости» в ответ на вопрос, как в Кремле относятся к этому мероприятию и на каком уровне будет участвовать российская сторона.

Ранее в британском посольстве сообщили, что премьер-министр Борис Джонсон пригласил Путина принять участие 4 июня в виртуальном саммите по вакцинам.

Между тем, российский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от новой коронавирусной инфекции в конце июня. Для исследований отобраны три перспективных препарата.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что клинические испытания российской вакцины от коронавируса планируется начать в июне, а Путин выразил надежду на ее регистрацию в сентябре.