Кремль заявил о возможности улучшения ситуации с коронавирусом до парада Победы

27.05.2020, 14:16, Новости дня

До парада Победы, назначенного на 24 июня, ситуация с коронавирусом еще улучшится, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Говоря о параде, мы говорим о 24 июня, все-таки до этой даты еще месяц. Мы видим, что ситуация развивается, развивается она и в Москве, причем сейчас констатируется положительная тенденция, поэтому исходим из того, что за месяц ситуация еще претерпит изменения, и будут внесены соответствующие корректировки», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что для лидеров стран СНГ приглашения на Парад Победы в Москве 24 июня будут возобновлены, передает РИА «Новости».

«Пока мы придерживаемся критерия о том, что на Парад Победы будут возобновлены приглашения главам государств СНГ», – сказал Песков.

У него уточнили, вышла ли из СНГ Украина.

«Если вам это не ясно, как нам может быть это ясно?» – ответил представитель Кремля.

Во вторник президент Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня – в день, когда в 1945 году состоялся «парад победителей», освобождавших СССР и Европу и бравших штурмом Берлин.

Приглашения на парад Победы уже приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон, глава Абхазии Аслан Бжания, глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, изъявил желание приехать на парад лидер Палестины Махмуд Аббас.