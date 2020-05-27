Трамп подтвердил желание полностью вывести войска из Афганистана

27.05.2020, 14:15, Новости дня

Президент США Дональд Трамп вновь выразил желание полностью вывести войска из Афганистана, добавив, что он не установил конкретные сроки.

Его заявление прозвучало на фоне предположений, что он может сделать прекращение самой длительной войны в Америке частью своей предвыборной кампании.

«Мы там уже 19 лет, и мне кажется, что этого достаточно… Мы всегда можем вернуться, если захотим», – сказал Трамп, выступая на пресс-конференции в Белом доме.

Когда его спросили, является ли целевой датой День благодарения, который в этом году будет отмечаться 26 ноября, Трамп ответил: «Нет. У меня нет целевой даты. Но в ближайшее и разумное время. В течение какого-то времени, но в ближайшие и разумные сроки».